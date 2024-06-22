Неделя восточной культуры откроется на ВДНХ в Москве

С 27 июня по 3 июня в павильоне «Казахстан» на ВДНХ откроется Неделя восточной культуры в Москве «Караван Парад».

Главная цель мероприятия — консолидация тюркских народов Росии и народов Центральной Азии, популяризация знаний о них, создание платформы для межкультурного диалога и укрепление связей в разных сферах.

Неделя восточной культуры включает в себя ряд мероприятий: показ мод «Тюбетейка Fashion» 30 июня, концерт «Слово музыканта» 3 июля, приуроченный к Году семьи в России и Дню семьи, любви и верности, выставку произведений тюркского искусства, круглый стол с участием официальных представителей республик, лекции, мастер-классы по мультипликации, а также анонс конкурса красоты Мисс «Жемчужина Востока». Последнее из событий запланировано на осень 2024 года. Его победительница выступит на конкурсе Miss Dubai в ОАЭ в ноябре этого года.

«Караван Парад» состоится на территории объекта культурного наследия — выставочного центра Республики Казахстан, построенного в 1954 году. В павильоне можно увидеть уникальные экспонаты казахской культуры, мультимедийные экспозиции, посвященные становлению государственности Казахстана. Здесь продемонстрированы достижения народного хозяйства и промышленности, представлена информация о выдающихся деятелях культуры, искусства и политики, открыты ресторан национальной кухни и шоурум с изделиями дизайнеров из Казахстана.

Организатором Недели восточной культуры в Москве выступает АНО «Развитие межнациональных культурных инициатив и искусства».