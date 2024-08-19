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Общество 19 августа 2024 06:30

Неделя в Татарстане начнется с кратковременных дождей и +25 градусов

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Неделя в Татарстане начнется с кратковременных дождей и +25 градусов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В понедельник, 19 августа, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ожидается западный, северо-западный ветер. Местами его порывы могут достигать 14 м/с. Температуры воздуха составят от 10 до 15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 20-25.

#прогноз погоды #дожди
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