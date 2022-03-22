«Неделя театра КазГИК» стала ярмаркой вакансий для молодых артистов

В Казанском государственном институте культуры стартовала «Неделя театра в КазГИК» — молодой творческий проект учебного заведения. Фестиваль приурочен ко Всемирному дню театра. Он продлится с 21 по 28 марта 2022 года.

Фото: © Владимир Васильев

Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в концертном зале Института культуры. В этот день в фойе института работала выставка книжной продукции и экспонатов государственных драматических и кукольных театров Республики Татарстан.

«Неделя театра становится местом знакомства и общения руководителей театров Татарстана и наших студентов. Наши воспитанники имеют возможность задать интересующие их вопросы потенциальным работодателям, а последние — присмотреть новые кадры. Важно, что на нашей ярмарке представлены не только казанские профессиональные и любительские театры, но и районные. По сути проект представляет то, как в нашей республике построена система театрального творчества», — заявила ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева.

Фото: © Владимир Васильев

Во время «Недели театра» планируется провести серию мастер-классов по режиссуре, актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. В роли экспертов выступят члены профессорско-преподавательского состава кафедры театрального творчества.

«Обучаясь в этих прекрасных стенах, вы сможете заниматься великим делом, для которого предназначено театральное искусство — делать из народа нацию. Ведь театр — это лицо нации. И я призываю вас: не стремитесь в Москву и другие места. Вы нужны своему народу, потому всегда будете обласканы и поддержаны своим регионом», — обратился к присутствующим студентам генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», лауреат премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

Фото: © Владимир Васильев

Основой программы проекта «Неделя театра в КазГик» станут показы выпускных и курсовых спектаклей студентов кафедры. Всего на суд публики представят семь работ.

В целях обмена опытом в области театральной педагогики 24 марта состоится круглый стол на тему «Современные тенденции развития театрального искусства поколения NEXT».

Фото: © Владимир Васильев

«Выставки, инсталляции, перформансы, показы спектаклей — заходишь в стены института и понимаешь, что здесь происходит нечто невообразимое. Наблюдая за этой молодой несдерживаемой энергией, понимаешь, что у театрального искусства Татарстана большое будущее», — уверена директор Альметьевского татарского государственного драмтеатра Фарида Исмагилова.

Фото: © Владимир Васильев

Изюминкой фестиваля станет театрализованный капустник 25 марта, созданный силами студентов и педагогов института.

Торжественная церемония закрытия творческого проекта «Неделя театра в КазГИК» состоится 28 марта в концертном зале Казанского государственного института культуры.

Фото: © Владимир Васильев

Целью «Недели театра» является пропаганда и популяризация театрального искусства среди детей и молодого поколения. Это является одной из форм реализации профориентационной работы Казанского государственного института культуры.