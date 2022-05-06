Неделя приемов жителей старшего поколения пройдет в Татарстане

Тематические встречи, направленные на поддержку старшего поколения, пройдут с 11 по 13 мая в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Казани (ул. Карла Маркса, 31/7). Консультации пройдут в том числе и в онлайн-формате.

В среду, 11 мая, в 10.00 начнется онлайн-трансляция, посвященная действующим в Татарстане мерам социальной поддержки пожилых жителей. Прямой эфир пройдет в официальном аккаунте региональной общественной приемной в социальной сети «ВКонтакте».

На вопросы ответят представители Минтруда РТ, Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ и председатель РОО «Союз пенсионеров России» по РТ Любовь Мишина. После окончания эфира приглашенные эксперты проведут часовой прием жителей.

Кроме того, на вопросы жителей республики в ходе приема ответит сенатор РФ Геннадий Емельянов. Начало также в 10.00.

В четверг, 12 мая, в 9 часов утра в общественной приемной пройдет горячая линия по вопросам, касающимся представителей старшего поколения. Модератором встречи выступит депутат фракции «Единой России» в Госдуме, председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Также консультировать заявителей будут заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева и заместитель Управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Асия Валиуллина.

В этот же день тематический прием жителей проведет депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин. Часовой прием начнется в 11.00.

В пятницу, 13 мая, в 10.00 в аккаунте https://vk.com/erpomogaet16 начнется прямой эфир, посвященный вопросам охраны здоровья и реабилитации старшего поколения. В обсуждении примут участие депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов и представители Минздрава РТ, Главного бюро МСЭ по РТ, Фонда социального страхования РФ по РТ. После эфира эксперты проконсультируют жителей, обратившихся во время тематического приема.

Помимо этого, в 16.00 на вопросы татарстанцев ответит в ходе приема депутат Госдумы от Татарстана Ирек Богуславский.

На тематические приемы открыта предварительная запись, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия». Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону 8 (843) 238-10-00.

Направить вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8 (800) 201-16-00 (портал «Мой депутат») и по электронной почте: op@tatarstan.er.ru.