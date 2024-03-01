Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения пройдет в Татарстане с 4 по 7 марта

В Татарстане, с 4 по 7 марта, пройдет Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения. Она состоится на площадке Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

4 марта с 8.00 до 10.00 личный прием граждан проведет сенатор РФ Геннадий Емельянов.

С 10.00 до 10.45 пройдет прямая трансляция в рамках проекта «Школа здоровья на странице Региональной общественной приемной партии в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/erpomogaet16 на тему: «Современные представления об охране здоровья. Тандем «врач – пациент»». Спикером выступит врач, преподаватель КФУ и КГМУ Андрей Анисимов.

С 11.00 до 12.00 пройдет прямая трансляция на тему: «Здоровьесбережение как фактор планирования семьи». Модератором площадки выступит депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова. В онлайн-обсуждении примут участие представители Минздрава РТ, Центра семьи и демографии АН РТ, а также Управления ЗАГСа Кабмина РТ. По окончании трансляции с 12.00 до 13.00 депутат ГД ФС РФ проведет тематический прием граждан.

5 марта с 10.00 до 11.00 будет работать горячая линия по вопросам здравоохранения. На обращения жителей будут отвечать депутат ГС РТ Рамиль Ахметов, представители Министерства здравоохранения РТ, Управления Роспотребнадзора по РТ, Росздравнадзора по РТ и заместитель руководителя ТФОМС РТ Марина Мухаметзянова.

По окончании горячей линии с 12.00 до 13.00 в рамках тематической недели прием жителей республики проведет депутат ГД ФС РФ Елена Ямпольская, а с 13.00 до 14.00 – депутат ГД ФС РФ Айрат Фаррахов.

6 марта с 9.00 до 10.00 личный прием граждан проведет депутат Госдумы РФ Максим Топилин.

7 марта с 10.00 до 11.00 личный прием проведет сенатор РФ Александр Терентьев, с 15.00 до 16.00 прием граждан пройдет у депутата ГД ФС РФ Ирека Богуславского.

Открыта запись на тематические приемы. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону +7(843)238-1000. Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru.