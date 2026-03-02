Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения началась в Татарстане

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

На площадке Региональной общественной приемной «Единой России» в Республике Татарстан с 2 по 6 марта проходят приемы граждан по вопросам здравоохранения. Татарстанцы могут получить консультации профильных специалистов, задать вопросы о лекарственном обеспечении, реабилитации и других актуальных темах, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Первые тематические приемы сегодня провели сенатор РФ Геннадий Емельянов, депутаты Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов, Максим Топилин и Анатолий Иванов, а также депутат Казанской городской Думы Рустем Хайруллин. Они рассмотрели более 20 обращений. Все заявления взяты на контроль, а по некоторым вопросам обратившиеся получили подробные разъяснения уже во время беседы.

Заявителей больше всего волновали следующие темы: обеспечение техническими средствами реабилитации и льготными лекарствами, запись к врачам, поддержка семей участников специальной военной операции и вопросы трудоустройства.

Программа недели приемов включает, помимо личных встреч, еще и открытые дискуссии о будущем медицины в регионе. В частности, сегодня прошел прямой эфир на тему «Медицина будущего в Татарстане: запуск телеконсультаций с врачом в мессенджере МАХ». Участие в нем принял заместитель министра здравоохранения РТ Андрей Ефремов. Он заявил, что новые цифровые сервисы сделают медицинскую помощь доступнее и удобнее для каждого татарстанца.

Продолжением разговора о будущем медицинской отрасли стал вебинар «Здравоохранение – 2026: тренды, реформы и новые требования». Модератором выступил депутат Казгордумы, председатель постоянной комиссии по охране здоровья горожан и окружающей среды, генеральный директор МКДЦ Рустем Хайруллин.

К обсуждению присоединились начальник Управления лечебной и профилактической помощи Министерства здравоохранения РТ Татьяна Руднева, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по РТ Владислав Виниченко и председатель правления Ассоциации медицинских работников РТ Любовь Шайхутдинова. Сразу после вебинара состоялся тематический прием граждан – каждый желающий мог задать вопросы специалистам.

Помимо всего остального, было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках федерального проекта «Единые» между Региональной общественной приемной и Ассоциацией медицинских работников Татарстана. Документ призван объединить усилия сторон по развитию здравоохранения, защите прав и социальных гарантий медработников, повышению престижа профессии врача.

Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (843) 238-10-00, а также по электронной почте: op@tatarstan.er.ru.