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«Неделя будет переменчивой»: метеоролог рассказал о погоде в Казани на Масленицу
В масленичную неделю в Казани ожидается переменчивая погода. В понедельник среднесуточная температура близка к климатической норме, к четвергу похолодает, а к выходным в город придет аномальное потепление. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«В понедельник, вторник и среду возможны небольшие осадки, температура будет в пределах климатической нормы. В среду-четверг сформируется антициклон, ожидается понижение температуры: в ночные часы до 18 градусов, среднесуточная температура будет ниже климатической нормы. В субботу и воскресенье Атлантический циклон принесет потепление, в дневные часы температуры воздуха составят от -1 до -3 градусов», – сказал он.
На выходных в Казани выпадет снег. Всю неделю характер погоды будет неустойчивым, ожидаются волны тепла и холода. Однако в ближайшую декаду в столице Татарстана средние температуры будут близкими к климатической норме, заверил Переведенцев.
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