«Неделя БезОпасности»: в Татарстане обсудили риски мошенничества и киберугроз

На базе молодежных центров Татарстана с 20 по 24 апреля прошли мероприятия Всероссийской просветительской акции «Неделя БезОпасности». Ее организовали Росмолодежь, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Министерство просвещения России. Акция проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи РТ.

Проект направлен на профилактику негативных социальных явлений и повышение грамотности молодежи в вопросах личной и общественной безопасности.

Во время занятий в республике участники обсудили несколько ключевых тем. В блоке, посвященном финансовой безопасности, молодым людям рассказали о рисках вовлечения в преступные схемы, в том числе в роли дропперов, а также о способах защиты от мошенников.

В части, связанной с цифровой средой, специалисты объяснили, как распознавать угрозы в интернете, защищать персональные данные и противостоять кибербуллингу. В рамках темы антитеррористической безопасности участникам разъяснили правила поведения при угрозе теракта и напомнили о недопустимости участия в диверсионно-террористической деятельности и ее финансировании.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что преступники активно используют современные технологии для вовлечения людей, особенно молодежи, в противоправную деятельность, включая диверсионно-террористическую и ее финансирование, поэтому объединение усилий для профилактики таких явлений остается крайне важным.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что безопасность школьников является безусловным приоритетом. Он обратил внимание на необходимость защищать детей не только в образовательных учреждениях, но и в цифровой среде.

По его словам, акция «Неделя БезОпасности» объединяет участников по всей стране, чтобы люди разных возрастов – от младших школьников до старшего поколения – знали, как противостоять современным угрозам и действовать в сложных ситуациях.