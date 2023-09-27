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Руc Тат
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Происшествия 27 сентября 2023 21:17

Недавно получившая права автоледи насмерть сбила пешехода в Дербышках

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Сегодня в районе восьми часов вечера на улице Мира в Дербышках произошел смертельный наезд на пешехода. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, водитель автомобиля «Нива» сбила женщину, которая переходила пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора.

От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте.

Как стало известно агентству, автоледи совсем недавно получила водительское удостоверение.

#ДТП жертвы
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