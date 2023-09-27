Недавно получившая права автоледи насмерть сбила пешехода в Дербышках

Сегодня в районе восьми часов вечера на улице Мира в Дербышках произошел смертельный наезд на пешехода. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, водитель автомобиля «Нива» сбила женщину, которая переходила пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора.

От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте.

Как стало известно агентству, автоледи совсем недавно получила водительское удостоверение.