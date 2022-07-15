Бывший лидер УНИКСа перешел в «Нижний Новгород»

36-летний защитник Антон Понкрашов перешел из иранского «Назм Аваран» и «Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба волжского клуба. Он заключил с клубом контракт на один год.

До этого успел поиграть в 11 российских клубах и одном иранском.

Чемпион Европы 2007 года, бронзовый призер Евро-2011, бронзовый призер ОИ-2012 Понкрашов защищал цвета казанского УНИКСа в 2014-2019 годах, дольше чем в любом клубе.

«Почему принял решение в пользу "Нижнего Новгорода"? Во-первых, эта команда всегда была мне симпатична. "Нижний" обладает характером и бьется до конца — за город, за тренера, за болельщиков. Здесь дают шанс и при этом позволяют оставаться собой — это тоже важная черта "НН". Во-вторых, большую роль, конечно, сыграл тренер. Мы уже успели пообщаться с Зораном Лукичем, обсудили, что от меня требуется, так что готов приступать к работе.

И в-третьих, пять месяцев назад у меня родилась дочка, а потому в приоритете стояла Россия и российские клубы, хотя варианты с продолжением карьеры в Иране тоже были. Когда «Нижний Новгород» вышел с предложением, мы довольно быстро договорились об условиях. Я очень рад, что подписал контракт и стал частью такой прекрасной команды», — так объяснил свой выбор Понкрашов пресс-службе нижегородской команды.