Недавний игрок «Зенита-Казань» установил мировой рекорд

Доигровщик сборной Польши Вильфредо Леон установил новый мировой рекорд. В матче против Сербии (3-1) мужской волейбольной Лиги наций он сделал 13 эйсов.

Также уроженец Кубы Леон совершил одну из самых быстрых подач в истории волейбола. Мяч после его удара летел со скоростью 135,6 километра в час.

Вильфредо Леон выступает в итальянской «Перудже» с 2018 года, туда он перешел из «Зенита-Казани», где играл с 2014-го по 2018 год.

С лета 2019 года Вильфредо Леон выступает за сборную Польши, так как в 2015 году получил польское гражданство, женившись на уроженке этой страны.