Фиктивный техосмотр – себе дороже: как ГИБДД РТ вычисляет недобросовестных операторов

Уже два месяца, с 1 марта, в России действуют новые правила прохождения техосмотра. Реформа принималась для того, чтобы исключить получение недобросовестными владельцами диагностических карт без фактического осмотра авто.

«Госавтоинспекция анализирует работу пунктов через Интернет, а также единую систему, куда вносится вся информация о выданных картах. Кроме того, контроль осуществляется при помощи проведения внеплановых проверок и контрольных закупок», – рассказал замначальника отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы Госавтоинспекции Татарстана Александр Севрикеев.

По его словам, поводом для внеплановой проверки могут стать несколько причин: если выяснилось, что транспортное средство диагностическую карту получило, а осмотр не проходило, что пропускная способность пункта превышена, а также что вместо одного авто было осмотрено другое.

За два месяца действия новых правил сотрудники технадзора зафиксировали 212 случаев, когда водители получили диагностическую карту, не проходя на самом деле ТО. Как выяснилось, за все эти случаи ответственен один и тот же оператор.

«О том, что фактический осмотр эксперт не проводил, мы узнали благодаря фотографиям, которые нужно делать до начала прохождения ТО и после. Во-первых, на снимках мы обнаружили следы фотошопа, во-вторых – не совпадали координаты места прохождения ТО», – объяснил Севрикеев.

На руководителей пункта техосмотра было возбуждено административное дело – теперь им грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Для самого недобросовестного оператора также предусмотрено наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей. Все незаконные карты были аннулированы, а информация об этом уже направлена в Союз автостраховщиков.

К слову, поддельная диагностическая карта сулит водителям немало проблем с автостраховщиками. По новым правилам, без прохождения техосмотра автолюбители не смогут оформить ОСАГО, без которого невозможно получить компенсацию в случае ДТП.

«Если окажется, что записи о прохождении техосмотра в реестре нет, то страховая компания просто откажет в выплате компенсаций. Более того, мы можем взыскать с водителя деньги регрессом, что будет в разы дороже», – рассказал представитель Союза автостраховщиков Татарстана Азат Муртазин.

По его словам, сейчас стоимость прохождения ТО составляет 400 рублей, тогда как подкуп эксперта может обойтись в несколько раз дороже. Такое поведение водителей Муртазин объясняет тем, что зачастую те хотят таким образом скрыть неисправность авто.

«Например, на лобовом стекле автомобиля есть трещина. Не заменив стекло, водитель не сможет получить диагностическую карту. Замена стекла обойдется ему в 5-7 тысяч, а здесь он вроде бы техосмотр проходит за 1,5 тысячи и продолжает ездить по дорогам», – объяснил Муртазин.

Как рассказал руководитель одного из казанских пунктов техосмотра Иршат Сайфутдинов, некоторые операторы продолжают пренебрегать новыми правилами. Однако такой случай может быстро вскрыться при проверке документов сотрудниками ГИБДД.

«Представим, что машина попала в ДТП. Если у автомобиля найдут техническую неисправность, то сразу станет понятно, что диагностическая карта выдана с нарушениями. Многие эксперты до сих пор не понимают, что несут большую ответственность. Подписывая документы, они не думают, что непригодное авто может стать причиной серьезной аварии», – заявил Сайфутдинов.

Сейчас стоимость прохождения техосмотра составляет 400 рублей. По словам Сайфутдинова, более высокий ценник как минимум должен насторожить водителя.

«Нужно смотреть лицензию оператора техосмотра – ее можно пробить в специальном реестре, который доступен всем. Там можно сверить адрес пункта и его координаты – такие простые шаги точно не дадут автолюбителям попасть в руки недобросовестных операторов», – заключил Сайфутдинов.

Теперь перед началом осмотра и после него оператор пункта фотографирует автомобиль, после чего отправляет снимок в Госавтоинспекцию. На фото обязательно должны быть видны передняя часть машины и госномера.

За снимками будут закреплены координаты места и времени. Это докажет, что эксперт осматривал одно и то же авто в течение определенного времени.

После осмотра авто все данные будут занесены в Единую автоматизированную систему технического осмотра (ЕАИСТО), которые затем будут переданы в ГИБДД. Войти в систему может только сам оператор с помощью электронной подписи.

Самое важное нововведение коснулось владельцев автобусов – теперь техосмотр транспорт проходит только в присутствии сотрудника Госавтоинспекции.