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Нечаев: Сарех ММК составит около 1,25 млрд долларов
Сapex ММК на этот год составит примерно 1,25 млрд долларов, рассказал замдиректора по связям с инвесторами компании Илья Нечаев.
Он напомним, что данный показатель определили еще в 2021 году на последнем дне инвестора. Причем данного ориентира планируют придерживаться каждый год.
«Этот ориентир и на 2024 год сохраняется. Его примерное разделение – это порядка 450 млн – на поддержание, а все остальное – на развитие», – цитирует спикера ТАСС.
Нечаев подчеркнул, что в 2025 году будет примерно тот же объем capex компании.
Напомним, что CAPEX (от англ. CAPital EXpenditure) — это капитальные, инвестиционные затраты на покупку основных фондов, а также затраты по обслуживанию кредитов на их приобретение. Капитальные расходы — капитал, использующийся компаниями для приобретения или модернизации физических активов.
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