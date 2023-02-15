Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нечаев доложил Путину о результатах проекта по молодежному предпринимательству «Я в деле»
Глава фракции партии «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев рассказал Президенту России Владимиру Путину о результатах проекта развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«За этот год мы очень много сделали: открылись в 62 регионах, более 85 тыс. студентов и школьников охвачено этим образовательным курсом. Видно, что, во-первых, есть большая потребность, спрос: люди хотят делать сами, люди хотят добиваться, честно говоря, хотят и заработать», – рассказал глава думской фракции.
Он заявил, что в 2023 году планируется открыть образовательные программы и в новых регионах страны.
«Я знаю от наших активистов, что в Лисичанске, Северодонецке люди во многом зарабатывают тем, что называется малым бизнесом, более того: не только зарабатывают, но и обеспечивают поставки всего необходимого. Как ни странно, Донецк, Луганск – территории, где большой предпринимательский бум», – отметил Нечаев.
Глава государства поддержал данную инициативу.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»