Нечаев доложил Путину о результатах проекта по молодежному предпринимательству «Я в деле»

Глава фракции партии «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев рассказал Президенту России Владимиру Путину о результатах проекта развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За этот год мы очень много сделали: открылись в 62 регионах, более 85 тыс. студентов и школьников охвачено этим образовательным курсом. Видно, что, во-первых, есть большая потребность, спрос: люди хотят делать сами, люди хотят добиваться, честно говоря, хотят и заработать», – рассказал глава думской фракции.

Он заявил, что в 2023 году планируется открыть образовательные программы и в новых регионах страны.

«Я знаю от наших активистов, что в Лисичанске, Северодонецке люди во многом зарабатывают тем, что называется малым бизнесом, более того: не только зарабатывают, но и обеспечивают поставки всего необходимого. Как ни странно, Донецк, Луганск – территории, где большой предпринимательский бум», – отметил Нечаев.

Глава государства поддержал данную инициативу.