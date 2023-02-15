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Официальная хроника 15 февраля 2023 23:37

Нечаев доложил Путину о результатах проекта по молодежному предпринимательству «Я в деле»

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Глава фракции партии «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев рассказал Президенту России Владимиру Путину о результатах проекта развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«За этот год мы очень много сделали: открылись в 62 регионах, более 85 тыс. студентов и школьников охвачено этим образовательным курсом. Видно, что, во-первых, есть большая потребность, спрос: люди хотят делать сами, люди хотят добиваться, честно говоря, хотят и заработать», – рассказал глава думской фракции. 

Он заявил, что в 2023 году планируется открыть образовательные программы и в новых регионах страны. 

«Я знаю от наших активистов, что в Лисичанске, Северодонецке люди во многом зарабатывают тем, что называется малым бизнесом, более того: не только зарабатывают, но и обеспечивают поставки всего необходимого. Как ни странно, Донецк, Луганск – территории, где большой предпринимательский бум», – отметил Нечаев. 

Глава государства поддержал данную инициативу. 

 

#Владимир Путин
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