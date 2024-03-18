«Небывалое единение людей»: в Татарстане подвели предварительные итоги выборов

В Татарстане сегодня в семь утра завершилась обработка 100% бюллетеней по выборам Президента России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Предварительные итоги говорят о небывалом единении людей»

В Татарстане сегодня в семь утра завершилась обработка 100% бюллетеней по выборам Президента России. В них приняли участие 84,61% избирателей республики, рассказал на заседании председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

За действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец) проголосовало 88,74% избирателей, за Николая Харитонова (КПРФ) – 4,83%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,93%, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 1,53%.

«Это предварительные итоги. Их еще предстоит утвердить сегодня на заседании ЦИК Татарстана, а затем отправим документы в Центральную избирательную комиссию России. На заседании ЦИК РФ уже будут утверждаться результаты по всей стране», – уточнил руководитель Центризбиркома республики.

Он отметил высокую активность татарстанцев на выборах, явка существенно превысила показатель 2018 года, когда она составила 77,45%.

По словам Кондратьева, за три дня голосования была проведена «очень непростая, но крайне важная работа». «Самое главное, что все профессионально сработали на избирательных участках. Все было вовремя, дисциплинированно, четко. Несмотря на то что у нас впереди выборы в Госсовет Татарстана и Раиса республики, депутатов Госдумы, это была главная кампания», – подчеркнул глава ЦИК.

Он добавил, что Россия провела эту избирательную кампанию в непростых условиях – информационно-политического противостояния Западу, незаконных санкций, экономического давления. «Несмотря на все угрозы, предварительные итоги говорят о небывалом единении людей и уверенности в лучшем будущем великой России», – заявил председатель ЦИК.

Андрей Кондратьев отметил высокую активность татарстанцев на выборах, явка существенно превысила показатель 2018 года, когда она составила 77,45% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нарушений, влияющих на ход голосования и результаты выборов, не зарегистрировано»

Избирательная кампания в Татарстане прошла организованно, в соответствии с требованиями закона и завершилась без происшествий, сказал Кондратьев. «С особой тщательностью отрабатывались вопросы легитимности, открытости избирательных процессов», – подчеркнул он.

По данным Министерства здравоохранения РТ, обращений с избирательных участков не поступало. По информации оперативного штаба правоохранительных органов, происшествий на избирательных участках не зафиксировано. «Нарушений, влияющих на ход голосования и результаты выборов, не зарегистрировано», – заметил председатель ЦИК.

Он напомнил, что избирательные комиссии все три дня голосования работали с 8 утра до 8 вечера. При этом в последний день голосования, 17 марта, шел подсчет бюллетеней, что создало «колоссальную нагрузку на членов избирательных комиссий». «Здесь ведь важно не ошибиться, все цифры выверить, вовремя перепроверить, ввести в ГАС “Выборы”», – заявил спикер.

В республике были открыты 65 территориальных избирательных комиссий и 2767 участковых, на которых работали более 22,1 тыс. человек.

«Первые итоги убеждают в успешной материально-технической подготовке выборов, эффективности всех информационных проектов, которые применялись в этой избирательной кампании», – констатировал Кондратьев.

В республике были открыты 65 территориальных избирательных комиссий и 2767 участковых, на которых работали более 22,1 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проинформировали о выборах около 93% избирателей Татарстана»

Эффективность, по словам главы Центризбиркома, показал проект «ИнформУИК», направленный на информирование избирателей о выборах Президента России. Для этого более 10 тыс. членов участковых избирательных комиссий обошли 1,8 млн домов и квартир.

«Много было сомнений, что это может вызвать лишнее раздражение. Но все оказалось правильным», – отметил Кондратьев.

Он уточнил, что 81% избирателей открыли двери обходчикам и приняли их доброжелательно. Кроме того, в СМИ и соцсетях вышло более 8 тыс. информационных материалов. «В целом оцениваем, что проинформировали о выборах около 93% избирателей Татарстана», – сказал спикер.

В прошлую избирательную кампанию на дому проголосовали 10-15% человек, а в этот раз – более 158,5 тыс. татарстанцев, что составляет 6,39%. «Это хорошая цифра. Информационная кампания сработала, поэтому люди предпочитали голосовать именно на участках в праздничной атмосфере», – убежден председатель ЦИК.

Для освещения выборов было аккредитовано 448 журналистов от 96 средств массовой информации. На участках республики работали 427 представителей СМИ.

«В целом оцениваем, что проинформировали о выборах около 93% избирателей Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наш телефон горячей линии брал на себя работу других регионов»

Около тысячи звонков поступило на телефон горячей линии ЦИК Татарстана, причем в первые два дня – 816 обращений. «В последний день и сегодня – около 120 звонков. Нам надо подумать, как усилить эту службу, если люди интересуются», – заметил Кондратьев.

Телефон горячей линии работал круглосуточно, звонили даже из других регионов России. «Стали звонить и те, кто в других регионах открепился, уточняли информацию. Поэтому наш телефон горячей линии брал на себя работу других регионов. Это очень серьезная нагрузка», – заявил спикер.

Председатель ЦИК добавил, что в адрес избирательных комиссий поступило 37 письменных обращений. Все они рассмотрены, заявителям даны ответы. «Ряд обращений избирателей касался некорректного отражения местонахождения избирательного участка на Госуслугах», – рассказал он.

Кроме того, 108 тыс. избирателей Татарстана воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», по всей России – более 5,1 млн человек. Сервис позволяет проголосовать не по месту регистрации, а фактического нахождения.

За ходом голосования на избирательных участках в Татарстане следили более 16,7 тыс. наблюдателей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ни одного инцидента с КОИБами у нас не произошло»

За ходом голосования на избирательных участках в Татарстане следили более 16,7 тыс. наблюдателей. Из них от кандидатов и политических партий – 11,2 тыс. человек, сообщил Кондратьев.

«Работа была проведена качественно. Важной составляющей стало участие международных экспертов и наблюдателей. Несмотря на антироссийскую истерию, к нам приехали наблюдатели не только дружественных государств, но и стран дальнего зарубежья», – поделился председатель ЦИК.

В частности, в республике работали эксперты из Индонезии, Танзании, Бангладеш, Испании, Доминиканской Республики, Гватемалы. В целом по России присутствовали наблюдатели почти из 160 стран.

«Им понравилась акция “Всей семьей на выборы”. Это была замечательная акция, которая прошла в республике. Думаю, что это должен быть постоянный проект, присутствующий в любой избирательной кампании», – подчеркнул спикер.

На 44 участках, где зарегистрировано более тысячи избирателей, использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Такие участки были в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске, Чистополе.

«Мы видели, сколько в России провокаций было направлено именно на КОИБы. Видя, что происходит в регионах, участковые комиссии стали более бдительно следить за ними. Хотя мы никого специально не назначали. Ни одного инцидента с КОИБами у нас не произошло», – заключил Кондратьев.