Небольшой снег, туман и до 22 градусов мороза ожидаются в Татарстане

Завтра, 6 февраля, в Татарстане ожидается умеренно морозная и при этом достаточно пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами (но не в Казани) будет идти небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах, включая столицу РТ, опустится туман.

Прогнозируется слабый до умеренного северо-восточный и северный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В ночные и утренние часы температура воздуха по региону составит от -12 до -17 градусов, при прояснениях — до 22 градусов мороза (в Казани — от -12 до -14 градусов, при прояснениях — до -17). В светлое время суток воздух прогреется до 5–10 градусов ниже нуля (в столице республики — до -7, -9 градусов).