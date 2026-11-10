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Общество 10 ноября 2026 06:00

Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в Татарстане 10 ноября

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Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в Татарстане 10 ноября
Фото: © «Татар-информ» ​

В Татарстане во вторник, 10 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер юго-западный 5–10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Ночью минимальная температура воздуха составила +2..−3 градуса. Днем максимальная температура воздуха поднимется до +1..+4 градуса. На дорогах местами гололедица.

В Казани днем также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5–10 м/с, местами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха днем +2..+4 градуса.

#погода в рт
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