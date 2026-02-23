Небольшой снег и до -9° днем ожидаются в Татарстане 23 февраля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Облачная погода установится в Татарстане 23 февраля. По данным Гидрометцентра РТ, ночью существенных осадков не прогнозируется, днем местами пройдет небольшой снег.

Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывами: ночью 15-17 м/с, днем до 20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит -11…-16 градусов, при прояснениях на востоке республики столбики термометров могут опуститься до -24°. Днем ожидается -4…-9 градусов.

На дорогах сохранится гололедица.