news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 февраля 2026 06:00

Небольшой снег и до -9° днем ожидаются в Татарстане 23 февраля

Читайте нас в
Телеграм
Небольшой снег и до -9° днем ожидаются в Татарстане 23 февраля
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Облачная погода установится в Татарстане 23 февраля. По данным Гидрометцентра РТ, ночью существенных осадков не прогнозируется, днем местами пройдет небольшой снег.

Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывами: ночью 15-17 м/с, днем до 20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит -11…-16 градусов, при прояснениях на востоке республики столбики термометров могут опуститься до -24°. Днем ожидается -4…-9 градусов.

На дорогах сохранится гололедица.

#прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

22 февраля 2026
Время сухура и ифтара в Альметьевске в Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Альметьевске в Рамадан-2026

22 февраля 2026