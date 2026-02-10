news_header_top
Общество 10 февраля 2026 06:00

Небольшой снег и до -17 °C днем ожидаются в Татарстане во вторник

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во вторник, 10 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Гидрометцентра РТ, ночью местами возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

Ветер северный и северо-западный, 5–10 м/с, местами порывами до 13 м/с.

Минимальная температура ночью и утром составит от –16 до –21 ˚C, при прояснениях и в восточных районах до –26 ˚C. Днем воздух прогреется до –12…–17 ˚C.

На дорогах сохраняется гололедица, водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.

