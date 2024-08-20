«Небольшой демографический бум»: в Татарстане подсчитали количество зайцев

В лесах Татарстана, согласно итогам мониторинга зимнего маршрутного учета, увеличилось число зайцев — всего 46 891 особь, из которых более 37,3 тыс. это русаки, 9,5 тыс. — беляки. Об этом говорится в сообщении Госкомитета РТ по биоресурсам.

«У зайцев в этом году небольшой демографический бум. По сравнению с прошлым годом их численность возросла на 693 и 201 особи», — отмечают в ведомстве и поясняют, что для этих зверей характерны колебания в размере популяции.

Больше всего русаков обитает в Чистопольском, Сабинском, Спасском, Заинском, Рыбно-Слободском, Мензелинском, Лаишевском, Нижнекамском, Сармановском, Лениногорском, Нурлатском, Новошешминском, Высокогорском и Буинском районах, беляков — в Лениногорском, Нурлатском, Мензелинском и Заинском районах.