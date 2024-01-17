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Небольшое ДТП парализовало движение в Кировском районе Казани
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Сегодня вечером на перекрестке Фрунзе — Кулахметова легковушка столкнулась с грузовым авто. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
В результате ДТП на данном участке дороги образовалась двухкилометровая пробка.
Водителям следует выбирать альтернативные пути объезда.
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