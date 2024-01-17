news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Происшествия 17 января 2024 19:19

Небольшое ДТП парализовало движение в Кировском районе Казани

Скопировать ссылку

Сегодня вечером на перекрестке Фрунзе — Кулахметова легковушка столкнулась с грузовым авто. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

В результате ДТП на данном участке дороги образовалась двухкилометровая пробка.

Водителям следует выбирать альтернативные пути объезда.

#дтп в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2