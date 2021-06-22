Небо над Казанью озарят «Лучи Победы»

В Казани два предприятия присоединятся к Всероссийской акции «Лучи Победы», приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и в честь павших на полях солдат. В 22.00 по местному времени в небо столицы Татарстана будут направлены лучи прожекторов.

«Лучи можно будет наблюдать в районе Сибирского тракта и Советской площади. Прожекторы мы расположили на крыше здания Сибирский тракт, дом 1. Как только стемнеет, мы их включим. Гореть они будут ориентировочно до часу-двух ночи», — сообщили ИА «Татар-информ» в Казанском приборостроительном конструкторском бюро.

Накануне был произведен тестовый запуск, все прошло удачно. «Решили присоединиться к этой акции, потому что событие призвано напомнить о событиях 80-летней давности. В этой акции мы участвуем впервые», — отметил источник.

Прочертят небо прожекторы и в Авиастроительном районе Казани. Казанское моторостроительное производственное объединение (КМПО) также решило присоединиться к акции.

«Казань — это город трудовой доблести, а КМПО — это предприятие трудовой доблести. В годы войны, работая в тылу, специалисты выпустили более 15 тыс. боевых моторов для Пе-2», — поделились с агентством на заводе.

Предприятие поучаствует в акции впервые. Прожектора будут установлены на крыше главного здания завода. Казанцы смогут наблюдать лучи от прожекторов со стороны улицы Дементьева, парка «Крылья Советов» и других локациях этой территории.

В годы войны лучи в небе предупреждали об опасности налета. Позднее они превратились в знак памяти о павших героях, в символ продолжающейся жизни. Кроме того, акция напомнит и о праздничной иллюминации, которая украсила Москву 24 июня 1945 года после парада Победы. В прошлом году волна света прошла по всей стране от Камчатки до Калининграда. В память о Великой Победе лучи прожекторов осветили небо над десятками городов.