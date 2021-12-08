Дорога в облака: трассу до аэропорта «Казань» доведут до мирового уровня за 5 млрд рублей

​​​​​​​Дорога до аэропорта Казани через два года заметно изменится. Две полосы превратятся в четыре, появится разворотная эстакада и пешеходные переходы. Дорогу расширяют в ожидании строительства нового терминала воздушной гавани и бума пассажирских перевозок. Когда откроют новую дорогу и какой она будет, выяснил корреспондент ИА «Татар-информ».

Реконструкция автодороги до аэропорта Казани началась год назад по заказу ФКУ «Волго-Вятскупратодор»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Движение машин приходилось переключать с одного пролета на другой во время бетонирования»

Реконструкция автодороги до Международного аэропорта «Казань» от трассы Казань-Оренбург началась год назад по заказу ФКУ «Волго-Вятскупратодор». Общая длина участка более 6 километров, на сегодняшний день работы выполнены уже на половину.

Первый объект – транспортная развязка на ответвлении от трассы Казань – Оренбург. Сегодня ее почти построили. За год здесь возвели железобетонные опоры, монолитный пролет, уложили гидроизоляцию и асфальт. Нижний слой покрытия выполнили из устойчивого к вибрационным нагрузкам литого асфальтобетона, верхний - из щебеночно-мастичного.

Для увеличения откройте картинку в новой вкладке Источник: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскупратодор»

Новый путепровод построили рядом со старым. Как сообщил заместитель главного инженера ООО «Мостовик» (подрядчик) Станислав Морозовский, были трудности в организации движения при строительстве нового путепровода рядом с существующим. «Так как проектом предусмотрено непрерывное бетонирование монолитного пролета, то движение машин приходилось переключать с одного пролета на другой во время бетонирования. Непрерывно нами принималось 470 кубических метров бетона», – сказал Морозовский.

При этом каждый день на этом участке проезжает более 22 тыс. автомобилей. Сейчас движение уже полностью переключили на новый путепровод. Старый планируется отремонтировать – это увеличит пропускную способность развязки.

Станислав Морозовский рассказал, что были трудности в организации движения при строительстве нового путепровода рядом с существующим Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Для завершения работ путепровод нужно будет только покрасить, чтобы сделать это качественно, малярные работы отложили до весны 2022 года.

После транспортной развязки дорога, ведущая в аэропорт, станет четырехполосной – контуры будущей трассы уже видны. Расчетная скорость новой дороги – 100 километров в час. Она будет рассчитана на 40 тыс. машин в сутки.

«Эстакада поможет ликвидировать кольцо на выезде из аэропорта»

Еще один масштабный объект – разворотная эстакада. Она также построена на половину – разворотное полукольцо выполнено из бетона и металла. Установлено восемь опор, железобетонные монолитные пролеты, продолжается сборка и монтаж металлических конструкций пролетов.

Разворотная эстакада построена на половину – разворотное полукольцо выполнено из бетона и металла Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Эта эстакада поможет ликвидировать кольцо на выезде из аэропорта, благодаря чему появится возможность двигаться напрямик в сторону Казани. Кроме того, подъехать к «Казань Экспо» станет намного проще», – сообщил Морозовский.

Протяженность разворотной эстакады – 244,5 метров. Всего специалистам предстоит объединить 715 тонн металлоконструкций. После чего они приступят к укладке гидроизоляции и асфальта.

Численность рабочих меняется в зависимости от работ. Сегодня стройка продолжается – здесь работают 55 человек и десять единиц техники.

Сегодня стройка продолжается – здесь работают 55 человек и десять единиц техники Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Работы будут вестись по максимуму и в зимний период. «Погодные условия конечно же вносят свои коррективы в нашу деятельность. Для качественной работы мы устраиваем тепляки на том участке где производятся работы. Например, сейчас мы заняты сваркой швов на эстакаде и над каждым из них устанавливается теплица. Если температура слишком низкая, то приходится пользоваться тепловыми пушками», – отметил Морозовский.

Пешеходный переход соединит Большие и Малые Кабаны

Реконструкция автотрассы повысит безопасность жителей сел, расположенных около аэропорта. Под трассой строятся два пешеходных перехода: один возле эстакады у выставочного комплекса «Казань Экспо», второй между селами Большие и Малые Кабаны. Длина каждого из них составит около 49 м, ширина – 3 м, высота – 2,3 м.

Под трассой строятся два пешеходных перехода Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сейчас мы занимаемся строительством второй половины пешеходного перехода рядом с эстакадой. Кроме того, почти готов переход между Большими и Малыми Кабанами. Остались отделочные работы», – рассказал Морозовский.

Пешеходный переход у «Казань Экспо» готов на 25-30%. Недавно рабочие приступили к строительству правой стороны искусственного сооружения – бетонированию пола и стен подземного перехода.

Отделочные работы начнутся весной 2022 года. Облицовка стен подземного перехода будет выполнена из керамогранитных плит, пол перехода сделают из гранита.

Работы будут вестись по максимуму и в зимний период Фото: © Владимир Васильев / ИА «ТАтар-информ»

«Аэропорт ожидает бум, пассажирские перевозки уже превысили 3,4 млн человек»

Реконструкция автодороги до аэропорта потребовалась по двум причинам. Первая – статус у выставочного центра «Казань Экспо», куда ведет дорога – международный. На его площадке не проводятся мероприятия мирового уровня. Уже в год открытия в 2019 году он принял несколько сотен тысяч человек, участвовавших в чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-2019.

На «Казань Экспо» ежегодно проходят мероприятия международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», различные форумы и выставки. К слову в ходе форума Kazan Digital Week выставочный комплекс настолько понравился министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву, что он задумался о проведении мероприятий Минцифры РФ на этой площадке.

Статус у выставочного центра «Казань Экспо», куда ведет дорога, – международный Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Очевидно, что выставочный комплекс будут стараться «загружать» всевозможными мероприятиями федерального и мирового уровня с большим количеством участников.

Второй аспект связан с развитием аэропорта «Казань». Построенный к Универсиаде в 2013 году терминал стал тесным. В ближайшее время планируется построить новый терминал, который будет больше, чем два уже имеющихся. Его предполагается разместить следом за теми, что есть сейчас.

Разработкой мастер-плана развития казанского аэропорта занимается нидерландская компания NACO Royal Haskoning DHV. По расчетам нидерландских специалистов, пассажиропоток аэропорта Казани к 2050 году составит 17 млн человек.

Построенный к Универсиаде в 2013 году терминал стал тесным. В ближайшее время планируется построить новый Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Это многократный прирост. Аэропорт ожидает бум, пассажирские перевозки уже превысили 3,4 млн человек. А возможности аэропорта рассчитаны на 2,5 млн пассажиров. Когда десять лет назад аэропорт реконструировался, нам казалось, что цифра в 2,5 млн пассажиров – где-то в далекой перспективе. Скорее всего, уже в этом году мы приблизимся к 4 млн человек», – сообщил ИА «Татар-информ» министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Еще один удобный выезд в город получат и жители близлежащих населенных пунктов, где сейчас развивается жилищное строительство.

Стоимость дороги до аэропорта – около 5 млрд рублей

Общая стоимость создания дороги с развязкой, разворотной эстакадой, расширением до 4-х полос и подземными переходами, оценивается в 4,8 млрд рублей. В эту сумму входят и разработка проектной документации, выкуп земель, услуги стройконтроля и авторского надзора, диагностика дороги после реконструкции.

Ввести дорогу в эксплуатацию по проекту должны в декабре 2023 года Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Одним из проблемных вопросов в реализации проекта было переустройство магистральных сетей газопровода – это так же сказалось на сумме строительства.

Ввести дорогу в эксплуатацию по проекту должны в декабре 2023 года. Однако сейчас строительство эстакады, переходов и путепровода идет быстрее, чем намечено в графике. Поэтому не исключается, что полностью строительство завершится намного раньше.