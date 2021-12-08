Дорога в облака: трассу до аэропорта «Казань» доведут до мирового уровня за 5 млрд рублей
Дорога до аэропорта Казани через два года заметно изменится. Две полосы превратятся в четыре, появится разворотная эстакада и пешеходные переходы. Дорогу расширяют в ожидании строительства нового терминала воздушной гавани и бума пассажирских перевозок. Когда откроют новую дорогу и какой она будет, выяснил корреспондент ИА «Татар-информ».
«Движение машин приходилось переключать с одного пролета на другой во время бетонирования»
Реконструкция автодороги до Международного аэропорта «Казань» от трассы Казань-Оренбург началась год назад по заказу ФКУ «Волго-Вятскупратодор». Общая длина участка более 6 километров, на сегодняшний день работы выполнены уже на половину.
Первый объект – транспортная развязка на ответвлении от трассы Казань – Оренбург. Сегодня ее почти построили. За год здесь возвели железобетонные опоры, монолитный пролет, уложили гидроизоляцию и асфальт. Нижний слой покрытия выполнили из устойчивого к вибрационным нагрузкам литого асфальтобетона, верхний - из щебеночно-мастичного.
Новый путепровод построили рядом со старым. Как сообщил заместитель главного инженера ООО «Мостовик» (подрядчик) Станислав Морозовский, были трудности в организации движения при строительстве нового путепровода рядом с существующим. «Так как проектом предусмотрено непрерывное бетонирование монолитного пролета, то движение машин приходилось переключать с одного пролета на другой во время бетонирования. Непрерывно нами принималось 470 кубических метров бетона», – сказал Морозовский.
При этом каждый день на этом участке проезжает более 22 тыс. автомобилей. Сейчас движение уже полностью переключили на новый путепровод. Старый планируется отремонтировать – это увеличит пропускную способность развязки.
Для завершения работ путепровод нужно будет только покрасить, чтобы сделать это качественно, малярные работы отложили до весны 2022 года.
После транспортной развязки дорога, ведущая в аэропорт, станет четырехполосной – контуры будущей трассы уже видны. Расчетная скорость новой дороги – 100 километров в час. Она будет рассчитана на 40 тыс. машин в сутки.
«Эстакада поможет ликвидировать кольцо на выезде из аэропорта»
Еще один масштабный объект – разворотная эстакада. Она также построена на половину – разворотное полукольцо выполнено из бетона и металла. Установлено восемь опор, железобетонные монолитные пролеты, продолжается сборка и монтаж металлических конструкций пролетов.
«Эта эстакада поможет ликвидировать кольцо на выезде из аэропорта, благодаря чему появится возможность двигаться напрямик в сторону Казани. Кроме того, подъехать к «Казань Экспо» станет намного проще», – сообщил Морозовский.
Протяженность разворотной эстакады – 244,5 метров. Всего специалистам предстоит объединить 715 тонн металлоконструкций. После чего они приступят к укладке гидроизоляции и асфальта.
Численность рабочих меняется в зависимости от работ. Сегодня стройка продолжается – здесь работают 55 человек и десять единиц техники.
Работы будут вестись по максимуму и в зимний период. «Погодные условия конечно же вносят свои коррективы в нашу деятельность. Для качественной работы мы устраиваем тепляки на том участке где производятся работы. Например, сейчас мы заняты сваркой швов на эстакаде и над каждым из них устанавливается теплица. Если температура слишком низкая, то приходится пользоваться тепловыми пушками», – отметил Морозовский.
Пешеходный переход соединит Большие и Малые Кабаны
Реконструкция автотрассы повысит безопасность жителей сел, расположенных около аэропорта. Под трассой строятся два пешеходных перехода: один возле эстакады у выставочного комплекса «Казань Экспо», второй между селами Большие и Малые Кабаны. Длина каждого из них составит около 49 м, ширина – 3 м, высота – 2,3 м.
«Сейчас мы занимаемся строительством второй половины пешеходного перехода рядом с эстакадой. Кроме того, почти готов переход между Большими и Малыми Кабанами. Остались отделочные работы», – рассказал Морозовский.
Пешеходный переход у «Казань Экспо» готов на 25-30%. Недавно рабочие приступили к строительству правой стороны искусственного сооружения – бетонированию пола и стен подземного перехода.
Отделочные работы начнутся весной 2022 года. Облицовка стен подземного перехода будет выполнена из керамогранитных плит, пол перехода сделают из гранита.
«Аэропорт ожидает бум, пассажирские перевозки уже превысили 3,4 млн человек»
Реконструкция автодороги до аэропорта потребовалась по двум причинам. Первая – статус у выставочного центра «Казань Экспо», куда ведет дорога – международный. На его площадке не проводятся мероприятия мирового уровня. Уже в год открытия в 2019 году он принял несколько сотен тысяч человек, участвовавших в чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-2019.
На «Казань Экспо» ежегодно проходят мероприятия международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», различные форумы и выставки. К слову в ходе форума Kazan Digital Week выставочный комплекс настолько понравился министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву, что он задумался о проведении мероприятий Минцифры РФ на этой площадке.
Очевидно, что выставочный комплекс будут стараться «загружать» всевозможными мероприятиями федерального и мирового уровня с большим количеством участников.
Второй аспект связан с развитием аэропорта «Казань». Построенный к Универсиаде в 2013 году терминал стал тесным. В ближайшее время планируется построить новый терминал, который будет больше, чем два уже имеющихся. Его предполагается разместить следом за теми, что есть сейчас.
Разработкой мастер-плана развития казанского аэропорта занимается нидерландская компания NACO Royal Haskoning DHV. По расчетам нидерландских специалистов, пассажиропоток аэропорта Казани к 2050 году составит 17 млн человек.
«Это многократный прирост. Аэропорт ожидает бум, пассажирские перевозки уже превысили 3,4 млн человек. А возможности аэропорта рассчитаны на 2,5 млн пассажиров. Когда десять лет назад аэропорт реконструировался, нам казалось, что цифра в 2,5 млн пассажиров – где-то в далекой перспективе. Скорее всего, уже в этом году мы приблизимся к 4 млн человек», – сообщил ИА «Татар-информ» министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.
Еще один удобный выезд в город получат и жители близлежащих населенных пунктов, где сейчас развивается жилищное строительство.
Стоимость дороги до аэропорта – около 5 млрд рублей
Общая стоимость создания дороги с развязкой, разворотной эстакадой, расширением до 4-х полос и подземными переходами, оценивается в 4,8 млрд рублей. В эту сумму входят и разработка проектной документации, выкуп земель, услуги стройконтроля и авторского надзора, диагностика дороги после реконструкции.
Одним из проблемных вопросов в реализации проекта было переустройство магистральных сетей газопровода – это так же сказалось на сумме строительства.
Ввести дорогу в эксплуатацию по проекту должны в декабре 2023 года. Однако сейчас строительство эстакады, переходов и путепровода идет быстрее, чем намечено в графике. Поэтому не исключается, что полностью строительство завершится намного раньше.