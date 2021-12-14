«Небесное движение» и «Корабль-призрак»: Госоркестр РТ посвятил концерт Эльмиру Низамову

Симфоническое творчество, оперные произведения и песенное наследие – Государственный академический симфонический оркестр Татарстана дал творческий вечер, посвященный композитору Эльмиру Низамову. В чем отличие его творчества от других композиторов и почему его песни тепло воспринимаются публикой – в репортаже ИА «Татар-информ».

«Не только Татарстан, но и весь музыкальный мир должен гордиться таким коллективом»

Творческий вечер заслуженного деятеля искусств РТ, лауреата премии Президента РФ, заведующего кафедрой Казанской госконсерватории имени Жиганова Эльмира Низамова прошел в Большом концертном зале имени Сайдашева.

Госоркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского исполнил симфонические, оперные и песенные сочинения композитора. Управление оркестром было доверено лауреату международных конкурсов, дирижеру Государственного академического Большого театра России Айрату Кашаеву.

«Я давно сотрудничаю с Госоркестром РТ, и, на мой взгляд, это один из лучших симфонических оркестров Европы, Азии, Америки. Не только Татарстан, но и весь музыкальный мир должен гордиться таким коллективом. За чуть больше 10 лет его работы под руководством маэстро Сладковского с ним случились невероятные метаморфозы. Безусловно, изменения не происходят на пустом месте – это результат как феерической работы, так и внимательного отношения к коллективу со стороны руководства республики», – заметил Кашаев.

«Через музыку Низамова можно понять то, как он воспринимает этот мир»

Творческий вечер открыла праздничная увертюра «Нардуган» и симфоническая картина «Солнце восходит над Казанью», которая была написана специально для Госоркестра РТ Эльмира Низамовым.

Особняком в творчестве композитора стоят произведения для музыкального театра. В этом контексте на концерте прозвучали отрывки из оперы «Кара Пулат» («Черная Палата»), главные партии в которых исполнили Илюса Хузина и Ильгиз Мухутдинов, и песня Сихатбану «Тере су» из мюзикла «Алтын Казан» в исполнении Алины Шарипжановой.

В 2015 году стала большим событием премьера оперы Эльмира Низамова «Кара пулат». Она была удостоена республиканской театральной премии «Тантана» в номинации «Событие года». Также этот спектакль вошел в лонг-лист «Золотой маски» в сезоне 2014-2015 годов.

«Алтын Казан» и вовсе стал первым мюзиклом за всю историю татарской академической музыки.

«Я исполнял и исполняю очень много музыки современных композиторов и нередко сталкиваюсь с тем, что музыка написана “от мозгов”. Так вот за что я люблю музыку Низамова, так это за ее ненадуманность, естественность. В то же время в ней есть некая первобытная страсть. Через его музыку можно понять то, как он воспринимает этот мир, и это видение откликается в душе как слушателей, так и исполнителей», – заметил Айрат Кашаев.

По его словам, Низамов не боится смелых экспериментов, постоянно расширяет свою жанровую и стилевую направленность как композитор. Смелым экспериментом в области авангардной музыки стало «Небесное движение» для большого симфонического оркестра, которое также прозвучало в этот вечер.

«”Небесное движение” – пример авангардного полотна, написанного минимальными средствами. Здесь не используются никакие надуманные приемы, а в партитуре не прописаны хитровыдуманные кластеры. Абсолютно натуральное звучание. В ней буквально слышна надвигающаяся стихия, которая случилась и продолжила свое движение дальше. Именно за это я и люблю творчество Низамова – за простоту и точность использования музыкальных приемов, которые работают. Думаю, за это же его так тепло воспринимает публика», – поделился мнением Кашаев.

Именно оно принесло Эльмиру Низамову одну из первых знаковых побед: «Небесное движение» представляло Россию на конкурсе «Международная трибуна современной музыки».

А в завершение первого отделения прозвучали «Посвящение» для трубы и симфонического оркестра, которое было создано как посвящение маэстро Александру Сладковскому, и «Восточная Рапсодия» для симфонического оркестра.

«Под руководством маэстро Сладковского Госоркестр РТ каждый год открывает новые имена»

Во втором отделении Госоркестра РТ были исполнены сочинения Concerto grosso для скрипки и струнного оркестра (солистка – Алина Яконина), симфоническая поэма «Корабль-призрак».

«Я без ума от “Корабля-призрака”. Благодаря музыке я действительно вижу, как по волнам идет “Летучий голландец”, как о его борт бьются волны, как бушует море. Инфернальности произведению придают удары колокола, которые заставляют мурашки бегать по коже. Совершенно фантастическая картина», – признался дирижер.

«Серьезную» музыку разбавили песни Низамова, которые составляют основу творчества композитора. Особенно тепло публикой была воспринята песня «Өмет йолдызы», которая фанатам кинематографа известна как саундтрек к сериалу «Зулейха открывает глаза».

«Нужно отметить, что Госоркестр РТ – один из немногих коллективов, который в таком большом количестве исполняет музыку современных композиторов. Под руководством маэстро Сладковского они каждый год открывают новые произведения и имена. В этом плане считаю себя счастливчиком. Я горд тем, что мои произведения исполняет столь высокопрофессиональный коллектив. Причем не только в Казани, но и далеко за пределами республики. Я невероятно благодарен Госоркестру РТ и Александру Сладковскому за такое доверие и веру в мое творчество», – признался Низамов.

Украшением номеров концерта стал «голос» Государственного камерного хора РТ под руководством Миляуши Таминдаровой. Партия органа в этот вечер была поручена Фариде Нуруллоевой.

В будущем году как композитор Эльмир Низамов раскроется для казанцев с еще одной стороны. Свои силы он попробовал в балете для фестиваля Stage Platforma будущего года. Режиссером постановки выступит ведущий солист балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, молодой хореограф Олег Габышев.

«Музыкальная часть спектакля уже написана – за нее взялся Эльмир Низамов. В рамках этого проекта он еще раз доказал, что может работать во многих направлениях. Здесь он отошел от стандартов татарской эстрады и сделал “киношную” историю», – поделился художественный руководитель фестиваля Олег Ивенко.

Напомним, что на днях в Московском Кремле Эльмиру Низамову была вручена премия Президента РФ в номинации «За вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции».

Фотографии предоставлены пресс-службой ГСО РТ