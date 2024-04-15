Небензя: Замалчивание Западом первопричин эскалации на Ближнем Востоке неприемлемо

То, что ряд западных стран замалчивает первопричины эскалации конфликта на Ближнем Востоке в Совете безопасности ООН, является неприемлемым. Об этом постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам.

Во время своего выступления дипломат сказал, что многие из присутствующих «не нашли в себе смелости прямо указать» на то, что данная вспышка эскалации в регионе случилась на фоне операции Западного Иерусалима в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, которая продолжается уже более полугода и является беспрецедентной по масштабам жертв.

«Подобное замалчивание первопричин нынешнего кризиса считаем неприемлемым, тем более на фоне нагнетаемой нашими американскими и другими коллегами обстановки вокруг Ирана», — подчеркнул Небензя.

Он отметил, что невыполнение Израилем требований резолюции Совбеза ООН является проявлением «очевидного неуважения», данные действия не должны сходить с рук и чреваты рестрикциями, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Иран запустил в сторону Израиля более 100 беспилотников. В заявлении МИД РФ, сделанном в связи с данной атакой, Россия выразила обеспокоенность новым витком эскалации на Ближнем Востоке и призвала все стороны конфликта к сдержанности.