Небензя: В соцсетях есть целые пособия о том, как создавать фейки о спецоперации России

По украинским соцсетям гуляет около 1,2 млн фейков о спецоперации России по защите Донбасса. В Сети созданы целые пособия о том, как создавать такие новости. Об этом РИА Новости сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он заявил, что против России сейчас развязана настоящая информационная война, а «поскольку свидетельств разрушений гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов».

По данным постпреда, в общей сложности по украинским соцсетям ходит 1,2 млн фейков, «размещены целые обучающие пособия» о том, как снять их.