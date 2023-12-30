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Небензя: Украина превратилась в ЧВК в руках западных стран
Украина давно лишилась своих финансовых и военных ресурсов, западные лидеры используют ее в качестве частной военной компании. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
«По сути, Украина сегодня — это не что иное, как частная военная компания в руках западных стран, задача которой — нанести максимальный урон России», — отметил он на заседании Совбеза всемирной организации.
Дипломат подчеркнул, что «всё свое режим Зеленского уже давно потерял» и на сегодняшний день выживает лишь за счет финансовых вливаний из Брюсселя, Вашингтона и Лондона — госслужащие получают зарплату от иностранных стран, военная техника и обмундирование для ВСУ также поступает из-за рубежа.
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