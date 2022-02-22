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Политика
22 февраля 2022  08:06

Небензя: Совбез ООН должен заставить Украину прекратить обстрелы Донбасса

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Совбез ООН должен заставить Украину отказаться от милитаристских планов и прекратить обстрелы Донбасса. Сейчас организации необходимо сосредоточиться на избежании войны в регионе, полагает постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы выслушали сейчас ряд весьма эмоциональных заявлений, категоричных оценок и далеко идущих выводов в связи с сегодняшним подписанием Президентом России указов о признании Луганской и Донецкой народных республик. Оставлю прямые выпады в наш адрес без реакции, сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска», — подчеркнул он.

В данной ситуации необходимо отбросить эмоции и прекратить накалять обстановку. Небензя добавил, что в соответствии с соглашением, подписанным главами России, ДНР и ЛНР, поддерживать мир на территории республик будут Вооруженные Силы РФ.

#днр и лнр #Украина #Совбез ООН
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