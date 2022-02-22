Небензя: Россия не допустит новую бойню в Донбассе

Признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР не отменяет для Украины обязательство по выполнению Минских соглашений. Москва по-прежнему открыта к дипломатическому решению вопроса, однако не допустит «новую кровавую бойню». Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

Он отметил, что некоторые его коллеги полагают, что после признания независимости республик «Минские соглашения мертвы, но это не так». К тому же, когда данные соглашения были заключены, народные республики уже заявили о своей независимости.

«Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. <...> Мы об этом неоднократно заявляли, и таким образом, в этом плане ничего не изменилось. Другое дело, что минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировалась Украиной при покровительстве наших западных коллег», — цитирует Небензю РИА Новости.

Напомним, что накануне Президент России заявил о необходимости признания суверенитета Донецкой и Луганской народной республик. По его мнению, те, кто выбрал путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают другого решения данного вопроса.