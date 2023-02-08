Небензя: Россия навсегда исключит для себя угрозу со стороны Украины

Россия сделает так, что с территории Украины для нее больше никогда не будет исходить угрозы. Кроме того, там прекратится героизация нацизма. Эти и другие пункты станут основой будущих договоренностей, заметил постпред России при ООН Василий Небензя на созванном по инициативе РФ заседании Совбеза ООН.

«Мы сделаем так, что никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку, — цитирует его ТАСС. — Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев».

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию. Ее целью, как отметил Президент РФ Владимир Путин, является денацификация и демилитаризация Украины.