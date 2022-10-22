Небензя: Российские удары по военным объектам Украины вызвали истерику у Запада

Недавние удары России по объектам на украинской территории вызвали истерику у представителей Запада. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Высокоточными ракетами и ударами БПЛА российского производства было поражено большое количество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал антинародного режима Зеленского», – подчеркнул Небензя.

Он отметил, что подобная ситуация не устраивает Запад и «вызвала настоящую истерику» у западных политиков — ее и можно наблюдать на проходящем заседании Совбеза ООН.

Небензя констатировал, что западные страны не хотят признать, что гражданские объекты при ударах пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники подстреливались у самой цели отрядами теробороны Украины и отклонялись из-за этого от заданного курса, или же когда в гражданские объекты прилетали ракеты украинских систем ПВО, которые не могут перехватить свои цели. С подобными случаями любой может ознакомиться при помощи видео, выложенных в Сеть.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.