Небензя: России предлагают скинуться на уничтоженную Америкой экономику Афганистана

США должны «вернуть украденные у афганского народа деньги», а не заставлять других платить по чужим счетам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Так он прокомментировал слова своей американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, которая утверждает, что Россия вносит малый вклад в финансирование восстановления Афганистана.

По словам Небензи, Россию и Китай Америка призывает «раскошелиться» на восстановление Афганистана. «Циничность таких заявлений просто поражает. Нас призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО. (…).Это оригинальное предложение», – сказал он на заседании Совета Безопасности по Афганистану.

Он заявил, что платить придется «западным бывшим партнерам», а для начала призвал «вернуть афганскому народу украденные у него деньги». При этом постпред добавил, что Россия помогала и будет помогать Афганистану.

«Не все измеряется деньгами. Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократии в Афганистане нельзя измерить деньгами, как не купить на них лояльность афганского народа, которую США, похоже, окончательно потеряли», – цитирует Небензю ТАСС.

Напомним, в конце августа прошлого года Вооруженные силы США вышли из Афганистана, завершив военные операции, длившиеся 20 лет. Это был самый продолжительный вооруженный конфликт в американской истории.