Россия продолжит наносить удары по объектам инфраструктуры, которые Киев использует для поддержки вооруженных формирований, для того, чтобы ослабить военный потенциал режима Владимира Зеленского. Об этом на заседании Совбеза ООН сказал постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Западные страны обещают продолжать поставки оружия Украине столько, „сколько потребуется“, апеллируя к тому, что это, мол, делается ради мира», — сказал дипломат.

При этом реакция Киева демонстрирует, зачем ему требуется столько оружия.

«Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов на днях откровенно заявил, что оружие его стране необходимо, поскольку русских „просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать, как страна“, — напомнил Небензя. — Садиться же с Москвой за стол переговоров, как выразился господин Данилов, „недостойно украинского народа“».