Небензя: РФ наносит удары по объектам инфраструктуры Украины из-за накачки страны оружием

Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны оружием и на безрассудные призывы киевского режима одержать военную победу на Москвой. Об этом на заседании Совбеза ООН сказал постпред РФ Василий Небензя.

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», – цитирует дипломата РИА Новости.

Небензя отметил, что подрыв боеспособности ВСУ, которые угрожают безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей спецоперации, она реализуется военными методами, «пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» начать спецоперацию.

Дипломат резюмировал, что пока российская сторона слышит от Владимира Зеленского и его сподвижников «лишь язык безрассудных ультиматумов», а не готовность к миру.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.