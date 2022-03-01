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Ру Тат
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Политика
1 марта 2022  00:14

Небензя рассказал, что приблизит окончание спецоперации на Украине

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Готовность Киева к демилитаризации и денацификации станет шагом, который ускорит прекращение российской спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю сообщает РИА Новости.

«Как только мы получим понимание от украинских властей, что они готовы к демилитаризации и денацификации, это будет шагом к ее окончанию», — заявил он.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля главы народных республик обратились к России за помощью в борьбе с украинской агрессией. Для защиты мирного населения Донбасса РФ начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

#россия и украина #признание ДНР и ЛНР
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