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Небензя рассказал, чего не хотелось Западу при обсуждении в ООН «Северных потоков»
Некоторые представители западных стран не хотели, чтобы на заседании ООН призвали привлечь к ответственности тех, кто совершил теракт на «Северных потоках». Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя, пишет РИА «Новости».
Напомним, в ООН ранее не приняли заявления от РФ по этой теме.
Небедзя сказал, что проект послал бы мощный сигнал о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры. Также в документе от РФ предлагали наказать организаторов и исполнителей теракта.
Однако, уточнил спикер, не все члены СБ ООН разделили эту позицию, поэтому российский документ не поддержали.
Более того, РФ озадачило то, что никакую конкретику по расследованиям дела о «потокак» до сих пор не дали. Напомним, что дело расследуют Дания, Германия и Швеция.
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