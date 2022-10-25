Небензя: Применение «грязной бомбы» Россия расценит как акт ядерного терроризма

Если Киев действительно применит «грязную бомбу», Москва расценит этот шаг как акт ядерного терроризма. Об этом в письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

Ранее стало известно, что Россия запросила совещание в Совбезе ООН для обсуждения провокации, которую готовит Киев.

В послании уточняется, что в организации провокации могут быть задействованы западные государства. «Наше Министерство обороны получило также информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран», — приводит цитату из письма РИА Новости.

Россия призвала западные страны повлиять на украинские власти, чтобы предотвратить провокацию с «грязной бомбой». В противном случае это приведет к тяжелым последствиям и массовым потерям среди мирных жителей. В частности, призыв направлен и к генсеку ООН, который должен «сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления».

Помимо этого, в письме вновь подчеркивается, что Россия не планирует и не планировала применять ядерное оружие на Украине. Подобных не делало ни руководство страны, ни ее Минобороны.