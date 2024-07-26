Члены Собвеза ООН должны сначала выяснить, почему власти Киева захотели вести переговоры по урегулированию конфликта. Об этом постпред России при всемирной организации Василий Небензя сказал на заседании совета, передает РИА Новости.

«Коллеги, прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения, – сказал российский представитель. – Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось».

Небензя отметил, что готовность к диалогу, озвученная Украиной, вписывается в позицию России о том, что дипломатический путь решения украинского конфликта является предпочтительным. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, однако «Зеленский и его клика» их всегда отвергали «при науськивании своих западных спонсоров».

Российский постпред также заявил, что, если Владимир Зеленский действительно дозрел до переговоров о мире, пусть рассмотрит инициативу, озвученную Президентом России Владимиром Путиным. По его словам, украинской стороне необходимо поторопиться.

В Кремле неоднократно отмечали готовность к переговорам с Украиной. Владимир Путин в июне предложил свой мирный договор, однако власти Киева отвергли предложения российской стороны. При этом на днях Зеленский заявил, что Киев будет готов «говорить вместе с партнерами с представителями России». Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления украинской стороны о возможности переговоров с Москвой лучше, чем планы «воевать до последнего украинца», однако следует дождаться конкретики от киевских властей. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посчитала, что слова Зеленского о готовности возобновить диалог с Москвой — попытка продвинуть свою «формулу мира» и «говорить об искренности не приходится».