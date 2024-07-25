Небензя посоветовал Киеву поторопиться и рассмотреть мирную инициативу Путина

Если Владимир Зеленский действительно дозрел до переговоров о мире, пусть рассмотрит инициативу, озвученную Президентом России Владимиром Путиным. Об этом постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, передает РИА Новости.

«И советуем ему поторопиться, ничего лучше Украина уже точно не получит, – сказал Небензя. – И уж точно она ни под каким соусом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня».

Он подчеркнул, что цели спецоперации «будут выполнены: либо на поле боя, либо в результате переговоров».

В Кремле неоднократно отмечали готовность к переговорам с Украиной. Президент Владимир Путин в июне предложил свой мирный договор, однако власти Киева отвергли предложения российской стороны. При этом на днях Зеленский заявил, что Киев будет готов «говорить вместе с партнерами с представителями России». Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления украинской стороны о возможности переговоров с Москвой лучше, чем планы «воевать до последнего украинца», однако следует дождаться конкретики от киевских властей. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посчитала, что слова Зеленского о готовности возобновить диалог с Москвой — попытка продвинуть свою «формулу мира» и «говорить об искренности не приходится».