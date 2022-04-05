Небензя показал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче

Постпред России при ООН Василий Небензя представил журналистам доказательства постановочного характера ситуации в Буче. Ранее украинские власти распространили кадры, на которых якобы запечатлены погибшие мирные жители — в их смерти обвинили российские войска. Об этом сообщает РИА Новости.

Постпред отметил, что Минобороны России 30 марта объявило о выводе военных из некоторых регионов, включая Бучу.

«Этот факт был подтвержден на следующий день мэром Бучи. В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии, — подчеркнул Небензя. — Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном».

По словам постпреда, сложно представить, что мэр забыл упомянуть в своем видео о таком разрушительном сценарии. Журналисты увидели видео, на котором Федорук выглядел счастливым и улыбающимся.

Дипломат показал и фото улыбающегося боксера Жана Беленюка, посетившего Бучу после входа в город украинских силовиков. О зверствах Беленюк также не упомянул.

Небензя продемонстрировал видео, снятое нацгвардией Украины в Буче и опубликованное 2 апреля, — здесь также не видно тел погибших на улицах.

Постпред РФ в ООН выразил уверенность, что вскоре правда о провокации в Буче станет известна.