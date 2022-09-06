Небензя объяснил, почему российские военные не покинут Запорожскую АЭС

Россия считает несерьезным заявление МАГАТЭ о необходимости демилитаризации Запорожской АЭС. Если российские военные покинут территорию станции, ее тут же займет украинская сторона. Об этом со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что на ЗАЭС отсутствуют российские тяжелые вооружения, в том числе артиллерия, обеспечивается только безопасность объекта.

«Это несерьезно. Если будет проведена демилитаризация этого [ЗАЭС], то украинская сторона немедленно займет [территорию]. Мы защищаем, обеспечиваем безопасность станции. На станции нет [военной] техники, есть только физическое присутствие тех, кто охраняет станцию», — заметил он.

После посещения станции МАГАТЭ призвала срочно прекратить обстрелы ЗАЭС, грозящие радиологическими последствиями, и создать охранную зону ядерной безопасности вокруг нее.