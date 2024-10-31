Небензя о заморозке фронта: Киев больше не получит шанса «зализать раны»

Россия не допустит заморозки фронта и сценариев, подобных истории с минскими договоренностми. У киевского режима больше не будет шанса на отсрочку и «зализывание ран», подчеркнул на заседании Совбеза ООН, посвященном Украине, постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

«Сразу хочу предупредить, что никакого повторения сценария с минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог „зализать раны“, не будет, как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО», — заявил постпред РФ.

Он добавил, что цели специальной военной операции остаются неизменными. Это в том числе денацификация и демилитаризация Украины. Западным партнерам Киева стоит учесть текущие реалии — размер территории, контролируемой Киевом, «стремительно уменьшается».

«Советую всем, кто радеет за своих украинских подельников, не забывать об этом. И думать не о клике Зеленского, а об украинском народе, долгосрочные интересы которого состоят в мире и добрососедстве с Россией. Пока же это у наших западных коллег плохо получается», — резюмировал Небензя.