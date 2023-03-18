Небензя назвал условия для продления зерновой сделки через 60 дней

Россия изучит возможность нового продления зерновой сделки через 60 дней. Однако это возможно лишь после того, как наметится прогресс в исполнении требований Москвы. Об в письме в адрес замгенсека ООН Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД Ребекки Гринспан заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Рассмотрение дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки», — приводит отрывок из письма РИА Новости.

В числе требований, выдвигаемых Россией, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, начало поставок в Россию сельскохозяйственной техники, снятие ограничений на страхование грузовых судов РФ, отмена приостановки работы трубопровода «Тольятти-Одесса» и возобновление работы российских компаний по изготовлению удобрений с разблокировкой их счетов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария захарова опровергла сообщения о продлении сделки на 120 дней.