Небензя назвал сюжетом к фильму ужасов обвинения о создании РФ «фильтрационных лагерей»

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов обвинения в адрес РФ о создании «фильтрационных лагерей». Об этом сообщает РИА Новости.

Постпред Соединенных Штатов Линда Томас-Гринфилд во время своего выступления на Совбезе ООН заявила, что Россия проводит на Украине «операции фильтрации», в ходе которых насильно вывозит украинцев, некоторые из которых, по ее словам, подвергаются насилию. Этот же тезис повторили британская, французский и албанский коллеги.

Кроме того, помощница генсека ООН по правам человека Илзэ Брандс-Кехрис призвала Москву предоставить ее управлению доступ в «места, где содержатся лица, прошедшие фильтрацию». Спикер не привела конкретных свидетельств, но заявила, что у управления есть подтверждения «фильтрации» гражданских лиц и «заслуживающих доверия» обвинений в насильной отправке в РФ и на подконтрольные ей территории детей. Она же при этом подтвердила, что украинцам, оказавшимся на российской территории, предоставляется возможность вернуться на Украину или поехать в другую страну.

«Сегодняшнее заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны», — заявил Небензя.

«Я бы хотел спросить нашу американскую коллегу: сюжет какого фильма ужасов она нам сегодня пересказывала? Мы такого фильма не видели. Это фильм, подготовленный украинским министерством пропаганды?» — риторически спросил Небензя.

Российской стороне не очень понятно, о чем вообще идет речь, поскольку термин «фильтрация» не имеет четкого определения в международном гуманитарном праве, подчеркнул он. Если речь о выявлении среди желающих выехать в Россию украинцев боевиков нацбатальонов или военных, причастных к преступлениям против мирного населения, «то это нормальная практика для любой армии мира». По словам Небензи, лучше всего про фильтрационные мероприятия может рассказать сама американская сторона.

«Взять хотя бы начатую предыдущей администрацией программу высылки в Мексику десятков тысяч вынужденных переселенцев, подавших прошение о предоставлении убежища в США», — напомнил Небензя.

На сегодня в Россию с Украины, а также из республик Донбасса прибыли более 3,7 млн человек, из которых 600 тыс. — дети. «Никто не запрещает им перемещаться или уезжать из страны. Это подтвердила сегодня даже представитель УВКПЧ», — резюмировал дипломат.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.