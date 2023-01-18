Небензя назвал причиной взрыва в Днепропетровске нарушение Киевом международного права

В Днепропетровске российская ракета была подбита украинской системой ПВО, которая находилась в жилом квартале. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

Постпред отметил, что никто из представителей западных стран «не упомянул про истинную подоплеку произошедшего, которая была озвучена в том числе официальными лицами Украины».

«Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете», — сказал Небензя.

По его словам, если бы украинские власти прислушались к международному гуманитарному праву, этой трагедии не случилось бы.

Постпред также выразил сожаление тому, что никто из представителей западных стран «не нашел ни слова осуждения об осуществляемых почти непрерывно ударах ВСУ по Донецку, где тоже гибнут люди».

«Причем в данном случае киевский режим бьет прицельно по жилым кварталам, военных объектов в местах ударов нет, — заявил Небензя. — Об этом вам расскажут жители Донецка на созываемом нами заседании по „формуле Арриа“ в пятницу».