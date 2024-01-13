Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Небензя назвал «откровенно слабыми» аргументы США в оправдание ударов по Йемену
Аргументы, которые привели представители США и Великобритании на заседании Совбеза ООН, которое созвала Россия в связи с ударами Вашингтона и Лондона по Йемену, являются «откровенно слабыми». Об этом сказал постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя в ответном слове.
«Нас не удивляют откровенно слабые аргументы, которые сегодня пытались привести в оправдание своей агрессии Соединенные Штаты и Великобритания, ведь иных аргументов попросту не существует и не может существовать», — сказал Небензя.
Он подчеркнул, что никаких правовых оснований для атаки на суверенный Йемен не было.
«О каком праве на самооборону Лондон и Вашингтон говорят за тысячу миль от собственных границ?» — задал риторический вопрос Небензя и спросил, с каких пор «это право стало распространяться на коммерческие суда».
«Тем более следующие, как это подтвердила сама постпред США, под флагом третьих государств?» — акцентировал постпред.
Он отметил, что защищать коммерческое судоходство, атаки на которое недопустимы, — это одно и «совершенно иное — непропорционально и незаконно бомбить другое государство».
Небензя заключил, что англосаксонский тандем со своими сателлитами в который раз грубо нарушает Устав ООН и другие нормы международного права, тем самым еще больше «расшатывая ситуацию на и без того горящем Ближнем Востоке».
«Новые бомбежки и разрушения — реальный вклад Запада и его эффективная ближневосточная „дипломатия“», — сказал постпред.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»