Небензя назвал «откровенно слабыми» аргументы США в оправдание ударов по Йемену

Фото: сайт постпредства РФ при ООН

Аргументы, которые привели представители США и Великобритании на заседании Совбеза ООН, которое созвала Россия в связи с ударами Вашингтона и Лондона по Йемену, являются «откровенно слабыми». Об этом сказал постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя в ответном слове.

«Нас не удивляют откровенно слабые аргументы, которые сегодня пытались привести в оправдание своей агрессии Соединенные Штаты и Великобритания, ведь иных аргументов попросту не существует и не может существовать», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что никаких правовых оснований для атаки на суверенный Йемен не было.

«О каком праве на самооборону Лондон и Вашингтон говорят за тысячу миль от собственных границ?» — задал риторический вопрос Небензя и спросил, с каких пор «это право стало распространяться на коммерческие суда».

«Тем более следующие, как это подтвердила сама постпред США, под флагом третьих государств?» — акцентировал постпред.

Он отметил, что защищать коммерческое судоходство, атаки на которое недопустимы, — это одно и «совершенно иное — непропорционально и незаконно бомбить другое государство».

Небензя заключил, что англосаксонский тандем со своими сателлитами в который раз грубо нарушает Устав ООН и другие нормы международного права, тем самым еще больше «расшатывая ситуацию на и без того горящем Ближнем Востоке».

«Новые бомбежки и разрушения — реальный вклад Запада и его эффективная ближневосточная „дипломатия“», — сказал постпред.