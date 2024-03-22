Небензя: Цель спецоперации по демилитаризации Украины выполнена

Цель российской специальной военной операции по демилитаризации собственно Украины выполнена, украинские военные могут действовать исключительно за счет поставок оружия из государств НАТО. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя, передает РИА Новости.

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — подчеркнул российский дипломат.

По оценке Небензи, на данный момент украинские силы «выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО».

Специальная военная операция (СВО) проводится уже более двух лет, с 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.