«Не звоните с бестолковыми вопросами»: гонорары звезд татарской эстрады на Сабантуях

Очень скоро по всему Татарстану начнутся Сабантуи, и сейчас у организаторов самая горячая пора: надо заранее продумать, как сделать праздник незабываемым, какого исполнителя пригласить, как рассчитать бюджет. Артисты, завершив свои гастрольные туры, тоже готовятся к самому урожайному для них времени. Многие уже отдохнули в теплых краях, некоторые еще наслаждаются солнцем на пляжах Таиланда и Турции, набираются сил.

Не секрет, что сегодня артисты – это лицо Сабантуя, о масштабе и крутизне праздника судят по тому, насколько крутой и популярный певец приехал. И если нет спонсора, оплата его выступления становится серьезной статьей расходов для организаторов.

Корреспондент «Интертата» связалась с артистами, чтобы узнать, где и когда их можно будет увидеть в этом году на Сабантуе и за какое вознаграждение они готовы выступить. Отметим, что многие из них отказались обсуждать сумму своего гонорара.

Фото: © «Татар-информ»

«От 450-500 тысяч до миллиона»

Салават Фатхетдинов 8 июня приедет на Сабантуй в Бугульму, 15 июня – в Набережные Челны. Также идут переговоры с татарами Пермского края, рассказал нам концертный директор артиста Марсель Имамов. Салават Закиевич вместе со своей группой привезет на праздник часовую программу.

Марсель отказался называть сумму вознаграждения артиста. «Учитывая пожелания организаторов, по финансам ничего говорить не буду», – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гузель Уразову можно будет увидеть 9 июня в Альметьевске и Азнакаево, а 15 июня певица выступит у себя на малой родине – в Бардымском районе Пермского края, где в этом году пройдет Всероссийский сельский Сабантуй.

«Стоимость выступления Гузель Уразовой разная. Когда у нее есть возможность, она может выступить и бесплатно. Например, 26 мая на благотворительном концерте в Лениногорске и 1 июня в «Татнефть-Арене» на мероприятии ко Дню защиты детей она будет петь без гонорара. Что касается Сабантуев, то стоимость выступления мы рассчитываем исходя из расстояния, времени и места выступления. Можете написать, что от 450-500 тысяч рублей до миллиона. Программа длится один час», – рассказал «Интертату» концертный директор певицы Руслан Нигматуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фирдус Тямаев поет на Сабантуях в среднем за 400-500 тысяч рублей, но может запросить и 600 тысяч.

«Я не ставлю определенную цену “вот столько и ни рублем меньше”. Например, некоторым друзьям я уже обещал приехать, цену еще не обсуждали. Приглашений на Сабантуй получил много, но везде выступить невозможно. В этом году мы будем в Лаишевском, Тюлячинском, Рыбно-Cлободском, Елабужском, Сабинском районах. На все Сабантуи, на все платные выступления я езжу с группой. Могу выступить один, только если зовут на праздник в качестве гостя», – рассказал Тямаев. Напомним, в прошлом году ценник выступления певца на Сабантуе доходил до 700 тысяч рублей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень личное, отвечать не будем»

Команду Ришата Тухватуллина 8 июня можно будет увидеть на Сабантуе в Менделеевском районе, 15 июня – в Нижнекамске. Как рассказал концертный директор артиста Ильгиз Бадретдинов, Ришат привезет с собой часовую программу, ее стоимость – около 500 тысяч рублей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Концертный директор Ильсии Бадретдиновой не стал отвечать на вопросы журналиста. Сайту «ИнКазан» повезло больше – по данным ресурса, гонорары певицы за Сабантуй выросли до 800 тысяч рублей. Эта цифра актуальна для городов Татарстана и Башкортостана. Перед гостями праздника выступят сама Ильсия, ее музыканты и подтанцовка – всего 10 человек. В прошлом году артистка брала за свою программу 500 тысяч рублей.

Известно, что в этом году Бадретдинова приглашена в качестве специального гостя на Сабантуй в Мамадыше.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Также в Мамадыше выступит Филюс Кагиров. Его жена и концертный директор Эльмира Кагирова тоже не посчитала нужным распространять информацию о сумме гонораров. «Журналисты уже выходили на нас с этим вопросом. Очень личное, отвечать не будем», – сказала она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Айдар Галимов приезжает на Сабантуй с полутора- или двухчасовой программой. В его коллективе 14 человек вместе с музыкантами и подтанцовкой. За свое выступление группа берет 300 тысяч рублей. Райдер певца тоже несложный: хорошая музыкальная аппаратура, гримерка (шатер) и питание для коллектива.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вадим Захаров будет на Сабантуе в селе Асекеево Оренбургской области, в Мамадышском и Сабинском районах. «Я всегда еду с группой и выступаю на протяжении всего праздника. А цену не скажу», – сказал нам артист.

«В коллективе 9-10 человек, приходится ехать на двух-трех машинах. При расчете гонорара все это учитывается»

Старший брат Марата Яруллина и его концертный директор Ринат Яруллин также не стал озвучивать сумму вознаграждения для артиста. «Мы выступаем по всей России вместе со своей командой. В коллективе 9-10 человек, приходится ехать на двух-трех машинах. При расчете гонорара все это учитывается. Сабантуй – большой, долгожданный праздник татарского народа, люди приходят туда отдохнуть, получить хорошее настроение. А хороший концерт можно дать только с хорошей командой, качественной аппаратурой и музыкой. Марат в этом году будет в Апастово, Чистополе, в селах Нижегородской области. В соответствии со стоимостью мы предлагаем качественную, исполняемую живьем часовую программу», – рассказал собеседник. В прошлом году Яруллин выступал за 150 тысяч рублей.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Певец Руслан Кирамутдинов, по словам его концертного директора Айдара Сафаргалина, запрашивает гонорар в размере от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от формата выступления – соло или с группой. В этом году артист выступит 7 июня в селе Деуково Мензелинского района, 8 июня – в селе Янгулово Балтасинского района и 9 июня в селе Сармаш-Баш Заинского района.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ильмира Нагимова также подняла цены: если в прошлом году она соглашалась петь за 150 тысяч, то в этом году ее выступление с группой обойдется организаторам Сабантуя в 200 тысяч. Для отдаленных районов сумма может измениться. Концертная программа артистки длится 40 минут.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гульназ Асаева в зависимости от места проведения праздника запрашивает от 100-120 тысяч рублей. Часовое выступление артистки вместе с музыкантами стоит 150-170 тысяч, со своей аппаратурой – 200-220 тысяч рублей.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Концертный директор Ришата Фазлиахметова сообщил, что певец готов приехать на Сабантуй за 150 тысяч рублей. В прошлом году он выступал за 100 тысяч.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

С Рифатом Зариповым мы договорились, что он пришлет список своих выступлений на Сабантуях, но когда спросили о расценках, артист рассердился и велел не звонить ему больше «с бестолковыми вопросами». Поэтому рассказать, где Зарипов порадует зрителей своим присутствием, мы, как ни жаль, не сможем. Тех, кто хочет пригласить Рифата, хотим предупредить – задав бестолковый вопрос о вознаграждении, можете нарваться на гнев артиста.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар на Кипре стало еще больше»

Зинира и Ризат Рамазановы возьмут за свое выступление на Сабантуе 100-200 тысяч рублей. «В этом году мы будем в Сабинском, Дрожжановском районах, в селе Алан Балтасинского района. Также идут переговоры с Альметьевском. Наше выступление – это двухчасовой концерт», – пояснил «Интертату» Рамазанов. Отметим, что расценки снизились – в прошлом году Рамазановы приезжали на праздник плуга за 300 тысяч рублей.

Фото: из архива Разиля Камалова

Рафина Ганиуллина и Разиль Камалов уже открыли свой сезон Сабантуев. «Только что приехала с Сабантуя на Кипре. Он прошел в Лимасоле, я участвовала в таком же Сабантуе еще пять лет назад. Татар на Кипре стало еще больше. Очень красивый и масштабный был Сабантуй. Если бы не пальмы, не отличишь от Сабантуя в татарских деревнях. Порадовали соплеменников своими песнями, сами отдохнули, покупались в Средиземном море», – рассказала нам Рафина.

В планах у семейного тандема выступление в селе Старое Зюри Тюлячинского района, а также на казанском Сабантуе 23 июня (пока неизвестно, на какой именно площадке). Цены стартуют с 50-60 тысяч рублей.

«Точные цифры сможем сказать, только когда узнаем, будем ли там на протяжении всего Сабантуя или на определенное время, в каком это будет районе. На всех Сабантуях стараемся показывать полную программу. В нее входят и номер с гармошкой-тальянкой, и наши дуэты, и сольные песни Рафины. Петь нам нравится, хотим показать весь репертуар, все наши костюмы», – пояснил Камалов.

Фото: © «Татар-информ»

Ринат Рахматуллин назвал свои расценки с исчерпывающей точностью. «Мое выступление без группы в селах стоит 50 тысяч, в районах – 80 тысяч, в городах – 100 тысяч. Если с группой, то в деревнях и районах – 250, в городах – 300 тысяч рублей», – сказал артист. В Татарстане певец в этом году поет на Сабантуе только в Сабинском районе, также его пригласили в Самарскую область и в Башкортостан.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гульназ и Ильсур Шарипзяновы выступят на Сабантуе в Алексеевском районе и в поселке Актюбинский Азнакаевского района. «В Алексеевском попросили только часовой концерт, туда едем с командой из шести человек. Стоимость нашего выступления – 100 тысяч рублей. Для Сабантуев в деревнях такая же цена. Но в деревне работаешь от начала до конца праздника», – сообщила нам Шарипзянова.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гульназ Хабибуллина, Intertat.tatar, перевод с татарского