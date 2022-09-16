«Не знаю, где лучше, чем в Татарстане, обстоит ситуация с инфраструктурой для мусульман»

Некоторые итоги 30-летней работы ДУМ РТ подвели на круглом столе предстаители мусульманской общественности Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сахих аль-Бухари в гугл-переводчике и вырезанные хадисы

Главные достижения и недоработки ДУМ РТ за 30 лет существования организации накануне обсудили в рамках круглого стола «Миллиард.Татар».

Встреча началась с крайне непростой темы - издательского дела, в котором, к слову был достигнут серьезный прогресс. На сегодняшний день, основанный Духовным управлением «Хузур», является одним из самых крупных издательских центров в России - только за последние 8 лет им было издано более 300 книг миллионным тиражом.

При этом, по прежнему острыми остаются вопросы запрета литературы и качества переводов текстов. Эту проблему подсветил сам заместитель председателя ДУМ РТ Рафик Мухаметшин.

Рафик Мухаметшин: «Решил посмотреть текст Сахих аль-Бухари на одном сайте и обнаружил, что он переведен с английского на русский гугл-переводчиком» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Краеугольный камень – перевод текстов. Я однажды, еще до запрета, решил посмотреть текст Сахих аль-Бухари на одном сайте и обнаружил, что он переведен с английского на русский гугл-переводчиком. Как можно, чтобы мусульмане изучали Сахих аль-Бухари в таком переводе? А мы еще кричим про запреты. Издательская деятельность должна быть более профессиональной. И в этом плане со стороны ДУМ сейчас делается очень многое», - высказался он.

В свою очередь, блогер Расул Тавдиряков, отметил, что в целом правильнее было бы не запрещать или вырезать определенные отрывки из религиозной литературы, как это делается сейчас, а работать над более качественным переводом.

Расул Тавдиряков отметил, что правильнее было бы не запрещать отрывки из религиозной литературы, а работать над более качественным переводом Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Надо переводить те сборники хадисов, которые уже используются в мусульманском мире, апробированы в течение веков - это то, что делает ДУМ. Естественно в этих сборниках нет тех хадисов, которые вызвали вопросы. И это совершенно правильно. Рядовому мусульманину не надо показывать эти хадисы, он не сможет дойти до сути», - высказался Рафик Мухаметшин.

Но не получится ли так, что мусульманин узнает, что из того же сборника «Хузур» вырезаны определенные части, и не найдет ли он их сам где-то в интернете? Таким вопросом задался Расул Тавдиряков.

«Эти сборники издаются по образцу 19-го века, нашими предками это было сделано. Нигде нет хадисов в полноценных переводах - даже на арабском языке они вырезаны. Поэтому делаются сборники, которые сегодня являются наиболее актуальными. Для рядового читателя этого достаточно. Хадисы, вызывающие очень много богословских споров, - зачем их переводить рядовому читателю? Он будет его трактовать неправильно. Интересующийся сам прочтет на языке оригинала», - пояснил свою позицию заместитель председателя ДУМ РТ.

Данис Гараев: «У нас плохо поставлена работа с этническими мусульманами. Многих из них отталкивает излишне консервативный, догматический тренд» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Френдли-ислам» и поиски молодых имамов

О том, в каких направлениях ДУМ РТ еще предстоит активизировать работу, высказался социолог, преподаватель Данис Гараев. Первое на что он указал - сохраняющаяся по сей день «разобщенность в татаро-мусульманской общине». По словам спикера, Казань несомненно стала центром татаро-мусульманского мира, но Духовному управлению все еще есть над чем работать.

«Также мне кажется, у нас плохо поставлена работа с этническими мусульманами. Многих из них отталкивает излишне консервативный, догматический тренд. У меня есть знакомая татарка, она считает себя мусульманкой, но не понимает, что значит быть мусульманкой, потому что ведет абсолютно светский образ жизни. В социальной реальности вот такие люди уходят в нью-эйдж, йогу или другие практики. Как работает муфтият с этой публикой - для меня вопрос. Более прогрессивный подход к таким людям, у которых есть духовные потребности, требующие закрытия, покажется более близким. Хотелось бы такой «френдли-ислам», облегченный, наверное», - высказался Данис Гараев.

Здесь участники встречи - как общественники, так и представители ДУМ РТ - сошлись в едином мнении - к таким людям действительно необходимо найти подход.

«В маленькой деревне зарплаты нет, садака нет, как нет школы, детского сада... Закрепить [молодого] человека практически невозможно» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На что мне очень часто жалуются: за пределами Казани просто тишина, как будто мы в Рязанской области. Недавно ушел из жизни имам мухтасиба Лаишевского района, ему было 75 лет, и до сих пор ему не могут найти замену. В других районах то же самое. Спрашивается: а для чего нам вообще РИУ? Для чего нам столько выпускников, если мы не можем найти кадры, замотивировать их?», - задался вопросом Расул Тавдиряков.

Заместитель председателя ДУМ РТ, Рафик Мухаметшин, одновременно возглавляющий РИИ и КИУ, согласился с тем, что в республике действительно готовится большое количество кадров. Однако, по его словам, наличие выпускников не может одномоментно решить комплексную проблему.

«Вопрос в том, что 75-летний бабай сидит в деревне на 50-60 домов. Задержать там молодого имама с каждым годом становится все сложнее и сложнее. В Татарстане городские мечети все заполнены, и мы счастливы, что такие бабаи все еще занимаются своим делом. В маленькой деревне зарплаты нет, садака нет, как нет школы, детского сада, другой социальной инфраструктуры. Закрепить человека практически невозможно даже при высокой зарплате», - признал он.

В ответ Расул Тавдиряков приятно удивился тому, что у ДУМ РТ есть, понимание самой проблемы.

Азат Ахунов: «Большинство регионов РФ до сих пор живут, имея по шесть муфтиятов. И все они воюют между собой» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Единый муфтият без войн и лучшая мусульманская инфраструктура

В ходе обсуждения участники круглого стола отметили и положительные моменты. Так, по мнению Рафика Мухаметшина, одним из главных достижений Духовного управления является выстроенная система образования на уровне всей России. Второй момент, заслуживающий внимания - издательская деятельность.

«На мой взгляд, большое достижение в том, что вы смогли создать в 1998 году единый муфтият. Большинство регионов РФ до сих пор живут, имея по шесть муфтиятов. И все они воюют между собой, а власть не знает, с кем из них вести диалог. Как следствие, они не могут донести до власти чаяния простых мусульман. У нас выстроен диалог со светской властью - это очень важно», - высказался сотрудник ИЯЛИ им. Ибрагимова Азат Ахунов.

Подвел черту под обсуждением социолог Данис Гараев: «ДУМ РТ прекрасно справляется с созданием инфраструктуры - это мечети, медресе и так далее. Я не знаю, где лучше, чем в Татарстане ситуация с этим, если не брать Дагестан. Учитывая специфику, думаю, мы - самые эффективные в этом направлении».