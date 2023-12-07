«Не знал о зверствах»: участнику ОПГ «Калуга» дали 16 лет, но виновным себя он не считает

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Чтобы работать в 90-е, необходимо было платить бандитам, это делали все, в том числе и я»

Перед началом заседания у зала начали собираться родственники и друзья Динара Мифтахова. Среди них были его жена и одна из дочерей. Один из мужчин подошел к корреспондентам телевизионных каналов, чтобы узнать, во сколько выйдут сюжеты.

Смотреть будете?

Наоборот, беспокоимся, что родители увидят.

Ранее «Татар-информу» дочь Мифтахова объясняла, что ее бабушка и дедушка – родители Мифтахова – не знают о процессе и волновать их никто не хочет. Так как люди пожилые и больные.

Через пару минут стартовал процесс, и Динару Мифтахову дали возможность выступить с последним словом. Он рассказал, как любит семью и скучает по ней, а также полностью отрицал участие в убийстве и в банде.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я всегда жил по совести и не сделал ничего постыдного. Всю жизнь до задержания я занимался бизнесом и строительством, как мой отец – заслуженный строитель Республики Татарстан. Жил и продолжаю жить, веря в Аллаха. И сейчас каждый день молюсь по пять раз, чтобы эта пытка длиной в полтора года прекратилась. Чтобы я снова мог оказаться со своей семьей», – сказал подсудимый.

По его словам, он никогда бы не смог участвовать в убийстве другого человека по религиозным причинам и личным убеждениям.

«Я абсолютно невиновен, поэтому я не скрывался – все время жил дома и заботился о близких, в том числе о больных родителях. И задержали меня также возле дома, за границей я не был. Я вырастил двух красавиц дочерей, жил счастливо и помогал людям», – дополнил Мифтахов.

Динар Мифтахов объяснил суду, что был знаком с участниками ОПГ, но сам никогда бандитом не являлся.

«Я и представить не мог, что люди, с которыми я проводил время на днях рождения общих друзей, совершали такие зверские поступки. Я понятия не имел о том, что происходило рядом со мной. О большинстве этих поступков продолжаю узнавать только сейчас. Я в шоке. Если бы в те времена я знал об этом, я бы с ними и за стол не сел. Да, 90-е были непростые годы и, чтобы работать, было необходимо общаться с бандитами и платить им, что делали все коммерсанты, в том числе и я. Но тех преступлений, за которые я здесь нахожусь, я не совершал», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Мифтахов обратил внимание судьи на то, что нескольких участников ОПГ «Калуга» допрашивали в качестве свидетелей по этому делу и его причастность к убийству никто из них не подтвердил.

«Никто из них не сказал, что я участвовал в этом преступлении. Сиразиев говорил, что это он был с Селезневым. Я не понимаю, почему присяжные не поверили свидетелям, которые говорили, что в криминале я замешан не был. Я не понимаю, за что меня оговорили», – сказал мужчина.

В последней части выступления Мифтахов поблагодарил своих родных за поддержку.

«Спасибо всем за то, что вы со мной», – сказал Динар Мифтахов.

«Приговорен к 16 годам колонии строгого режима»

Через два часа после выступления Мифтахова с последним словом процесс продолжился, и судья огласил приговор.

«Признать виновным и по совокупности преступлений назначить наказание в виде 16 лет колонии строгого режима», – сказал судья.

После окончания срока в течение года Мифтахову будет запрещено менять место жительства, гулять по ночам, и он будет обязан отмечаться два раза в месяц.

Напомним, на прошлом заседании государственный обвинитель запросил для Мифтахова 20 лет колонии строгого режима.

Наказание государственный обвинитель Сергей Якунин запрашивал, опираясь на решение присяжных. Они признали Мифтахова виновным в обоих преступлениях, но по эпизоду с участием в банде отметили, что подсудимый «заслуживает снисхождения».

За что судили Динара Мифтахова и при чем тут ОПГ «Калуга»?

По версии следствия, ОПГ «Калуга» образовалась в начале 80-х годов в Вахитовском районе Казани – на территории поселка Старая Калуга, улиц Чехова, Лесгафта, Маяковского и прочих. Группировка быстро разрослась и уже через несколько лет присоединила к себе соседнюю группировку «Сквер». Число участников выросло настолько, что ОПГ начала делиться на отдельные бригады, каждую из которых возглавлял свой лидер.

Наиболее активными и заметными были двое таких главарей – Алексей Пятаков с прозвищем Пятак и Николай Казаков по прозвищу Казак. В арсенале банды имелись семь пистолетов, обрез, переделанный из двуствольного гладкоствольного ружья, взрывное устройство.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В основном жертвами банды становились ее же участники, которые пытались либо занять в ней лидирующее положение, либо выйти из нее, но были убиты. 23 апреля 1999 года участники банды металлическими гаечными ключами и молотком до смерти забили Пятака, который захотел сместить Казакова. Следствие считает, что в квартиру участника ОПГ «Калуга» Селезнева подкинули несколько вещей покойного Пятакова, а его самого заманили на дачу одного из участников заговора.

Убийство было поручено нескольким участникам банды, в том числе Мифтахову. Они привезли Селезнева на дачу в СНТ «Дружба», где попытались убить, накачав наркотиками. Однако сделать этого не удалось. Тогда мужчину задушили, а тело закопали под дачным домиком.

Все подельники Мифтахова уже были осуждены, а он сам успел скрыться от правосудия. В мае 2012 года он был объявлен в розыск. Мифтахова искали не только на родине, но и в соседних странах, нашли спустя десять лет недалеко от дома и задержали.